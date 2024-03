Claudia Puican, șocată de gestul lui Armin Nicoară! Ce spune după ce a aflat că soțul ei merge la Insula de 1 milion de la Kanal D

Armin Nicoară a anunțat că va participa la show-ul de supraviețuire Insula de 1 milion, la Kanal D. Doar că, acolo, artistul care are o serie de probleme serioase de sănătate, nu va beneficia de îngrijirea de care are nevoie.

Claudia Puican, despre decizia soțului ei, Armin Nicoară

În exclusivitate pentru FANATIK, ce simte după ce Armin Nicoară a anunțat că merge la Insula de 1 milion. Iar show-ul celor de la Kanal D, care are loc în Republica Dominicană, este considerat, ca și Survivor, un show extrem de supraviețuire.

E adevărat, de-a lungul timpului, Armin Nicoară nu a ascuns că voia să ajungă la Survivor România. Dar, chiar dacă a trecut testele fizice, Armin nu a fost primit din cauza stării precare de sănătate. El, așa cum a dezvăluit în repetate rânduri, suferă de o formă nu tocmai ușoară de diabet.

”Este un moment de mare îngrijorare pentru mine, văzându-l pe el plecând pe insulă fără mâncare și adăpost. Cu toate acestea, înțeleg că este un experiment și că își dorește să demonstreze că se poate trăi cu diabet în condiții critice.

Chiar dacă îmi este teamă pentru sănătatea lui, sper că va reuși să-și atingă scopul și să inspire comunitatea sa de diabet că nimic nu îi poate împiedica să-și urmeze visurile”, spune Claudia Puican, pentru FANATIK.

Armin Nicoară a mai fost respins de Kanal D

de ani buni deja, să dovedească că poate depăși problemele pe care le are. Iar pentru asta și-a dorit enorm să ajungă într-un show de supraviețuire. Doar că, de fiecare dată până acum, el a fost respins.

De aceea, recunoștea el, a și avut timp să se concentreze pe cariera lui. Pentru că, ne explica el, cât timp este plecat la un asemenea show, nu va mai putea cânta. Iar când se întoarce, va avea nevoie și de o pauză, nu va putea ”intra în pâine” chiar imediat.

”Trebuia să plec atunci când a fost și Jador, când a fost Culiță, Costi Ioniță… Eu atunci am semnat contractele, am dat toate probele, le-am trecut cu brio. Practic am făcut tot ce era necesar, dar nu m-au acceptat din cauza diabetului. Nu știu ce clauze au ei și nu mai acceptă oameni cu probleme medicale.

Atunci când a fost difuzat la Kanal D, (n.r. – Survivor) a fost ok. Era pandemia, am vorbit din timp, nu aveam nimic de făcut. Eu la Kanal D când am vorbit, am semnat toate cele. La analize am fost respins, de fapt. Acum, de când s-a mutat reality-show-ul la Pro TV, doar a discutat cineva pentru mine cu producția și mi s-a spus că nu se poate, indiferent de ceea ce aș face. Totul e din cauza problemelor de sănătate”, ne spunea Armin Nicoară.

Acum însă, el se va alătura celor 50 de oameni care mers în Dominicană să participe la show-ul Insula de 1 milion. Iar printre cei care participă la emisiunea prezentată de Cosmin Cernat se numără vedete din toate domeniile. Printre aceștia, Ionuț Sugacevschi – Jaguarul, finalist în primul sezon al Exatlon, sau Florica Baboi, câștigătoarea Chefi la Cuțite.