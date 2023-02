Joe Biden se pregătește de un nou mandat de președinte, la 80 de ani: ”Intenția mea e să candidez”

Cel mai în vârstă șef de stat american în funcție a confirmat că își va anunța candidatura, deși nu o va face în viitorul apropiat. ”Intenţia mea este, a fost de la început, să candidez”, a transmis Joe Biden într-un interviu acordat presei din SUA.

Joe Biden vrea să candideze din nou la funcția de președinte

Conform ABC News, soția lui Joe Biden, Jill Biden, a anunțat că intrării în campania electorală prezidențială, cu toate că e considerat de mulți prea bătrân pentru acest post.

”Sunt prea multe alte lucruri pe care trebuie să le terminăm pe termen scurt, înainte să încep să fac campanie”, a completat Joe Biden. Totodată, președintele SUA crede că oamenii sunt îndreptățiți să aibă semne de întrebare când vine vorba de vârsta sa înaintată.

”Este legitim ca oamenii . Este întru totul legitim. Tot ceea ce pot spune este fiţi atenţi la ceea ce fac”, a subliniat Biden, făcând referire la bilanțul anilor săi la Casa Albă, unul pe care-l consideră pozitiv. Dacă ar ajunge să fie din nou președinte, Joe Biden și-ar încheia mandatul la 86 de ani.

Cei care îl acuză pe Biden că e prea bătrân și inapt pentru a fi președintele SUA au fost contraziși săptămâna trecută de un test medical care a transmis că președintele este ”viguros și apt să-și îndeplinească funcția”.

Joe Biden are parte de un mandat complicat, în condițiile în care mulți republicani conspiraționiști susținători ai lui Donald Trump sunt convinși că democrații au furat alegerile. Mai mult, ca lider al SUA și NATO, Joe Biden are de gestionat războiul din Ucraina, un conflict care oricând poate schimba dramatic soarta lumii.

Referitor la acest conflict, Biden a ținut un discurs istoric în urmă cu o zi, atunci când s-a împlinit un an de la izbucnirea războiului. ”O să repet astăzi ce am spus în urmă cu un an când Rusia a invadat Ucraina. Un dictator care înclină să reconstruiască un imperiu nu va șterge niciodată iubirea oamenilor pentru libertate. Brutalitatea nu va distruge niciodată voința celor liberi. Și Ucraina nu va fi niciodată o victorie pentru Rusia. Niciodată”, a transmis, printre altele, Joe Biden.

Joe Biden a atras des atenția asupra sa datorită gafelor pe care le face și sincopelor în gândire și mișcare. În ultima perioadă Joe Biden a căzut de pe bicicletă, s-a împiedicat pe scările avionului și a făcut deseori confuzii când ținea discursuri, uitând unde se află sau cu cine vorbește.

Totodată, nu poate fi ignorat scandalul începutului de an, când asemeni lui Donald Trump, Joe Biden a dus acasă documente secrete și le-a ținut în garaj. Dosarele erau din vremea când Biden era vicepreședinte, iar acesta s-a mulțumit să spună că aceste documente ”erau în garaj, nu pe stradă”.