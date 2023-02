FANATIK a decis să testeze capacitățile de adaptare ale Chat GTP, programul de inteligență artificială dezvoltat de OpenAI. Programului, făcut să imite o conversație de tip uman pe baza indicațiilor utilizatorului, i s-a cerut să conceapă întrebările pentru Jorge, Faimosul eliminat de la Survivor România 2023 din cauza unei accidentări destul de grave.

Jorge, intervievat de inteligența artificială, despre Survivor România 2023!

La indicațiile FANATIK, programul de inteligență artificială a creat 30 de întrebări. Multe au fost eliminate – poate din cauza naivității întrebărilor – dar o duzină au rămas. Iar Jorge, după eliminarea de la Survivor România a răspuns, pe larg, întrebărilor compuse de Chat GTP la indicațiile noastre.

Faimosul pe care și-a construit-o pentru Survivor România, despre cum visul lui a fost distrus de o accidentare, dar și despre relațiile pe care și le-a construit de-a lungul celor câteva săptămâni petrecute în cadrul show-ului de supraviețuire din jungla din Republica Dominicană.

De asemenea, i-a schimbat modul în care privește viața. Ba chiar, a precizat el, și-a dat seama că lipsa familiei nu este un lucru pe care îl mai poate accepta, de acum înainte. În altă ordine de idei, el a povestit cum s-a pregătit pentru competiție și ce l-a făcut mândru, zi de zi, în timp ce se lupta cu greutățile din junglă.

Jorge vs. Chat GTP, inteligența artificială: ”Alții erau concentrați pe cum să elimine din coechipieri”

Ne poți oferi o perspectivă asupra strategiei tale pentru competiției Survivor România?

– Strategia mea a fost să fiu cum sunt eu, să fiu cât mai echidistant și să mă uit cât mai atent la fiecare coechipier în parte, să văd care sunt punctele forte și cum să facem să câștigăm meciurile împotriva războinicilor. Pentru mine, asta a fost cel mai important: să văd care sunt atuurile fiecăruia și cum să-l motivez pe fiecare dintre ei ca să câștigăm cât mai multe meciuri. Eu pe asta m-am concentrat.

Alții erau concentrați pe cum să elimine din coechipieri. Pe mine nu m-a interesat nicio clipă treaba asta, pentru că era mult prea devreme. Din punctul meu de vedere, cel mai important este să îți păstrezi echipa intactă, cât mai puternică și să elimini cât mai mulți adversari. Doar mai târziu devine un joc individual.

Cu ce provocări te-ai confruntat în timpul jocului și cum le-ai depășit?

– La început, jocurile mi se păreau foarte grele până mi-am intrat în ritm. Deși sunt un tip foarte activ, acolo, în lipsa mâncării și în prezența soarelui foarte puternic unde te deshidratezi foarte repede, trebuie să te obișnuiești cu acele stări de oboseală, amețeală uneori. Cele mai mari provocări au fost să rămâi concentrat și atent la finalizare. Pentru mine, nu era important traseul, cât atenția la finalizare.

Jorge a învățat de acasă cum să pregătească cocosul pentru a nu avea probleme de sănătate

Cum te-ai simțit să faci parte din show și cum te-ai pregătit pentru el?

– Am avut o pregătire foarte intensă. Pe lângă antrenamentele fizice pe care le-am făcut în luna decembrie, cu o lună înainte, și traseele pe care le-am făcut la o sală de sport cu atenție pe finalizare, pentru că aveam tot felul de exerciții, am avut și o pregătire mentală: cum să mă reconectez cu mine, cu familia, cum să fiu atent la ce mănânc, la ce interval să mănânc, chiar și cum să pregătesc acel cocos. Am căutat pe net, m-am documentat foarte bine înainte de a ajunge acolo, cum să prind crabi, cum să-i pregătesc, cum se mănâncă cocosul cel mai bine ca să nu te deranjezi la stomac… și multe altele!

Care a fost momentul tău în care ai fost mândru de tine, la Survivor și de ce?

– În fiecare zi mă simțeam din ce în ce mai mândru, pentru că orice zi în plus acolo însemna că devii din ce în ce mai puternic. A fost o zi, chiar înainte de a pleca, când eu am încheiat două meciuri la rând. Am terminat un joc de recompensă și apoi am câștigat și mini game, eu aducând ultimul punct. În fiecare zi căutam lucruri pozitive pentru care să mă simt fericit și mândru de mine că fac față oricărei provocări.

Le ce se gândea cât timp a fost în Exil

Poți împărtăși un moment memorabil din timpul petrecut în emisiune?

– Au fost mai multe momente. Cele mai mari lecții le-am învățat în prima săptămână, când am stat în Exil, o săptămână din care patru zile n-am comunicat cu al meu coleg de Exil deloc, am stat doar cu mine, n-am putut să mă mai feresc de mine și să pun sub preș lucrurile pe care le-am trăit în trecut. În prima săptămână, am fost față în față cu mine de foarte multe ori, cu greșelile și acțiunile din trecut, cu tot ceea ce s-a întâmplat, când am câștigat sau pierdut în viață… acestea au fost lucrurile la care eu reflectam cât am fost în Exil.

Apoi, fiecare punct al fiecărui coechipier, felul în care țineam galerie, orice punct pe care îl jucam pe trasee… toate acestea erau momente foarte importante pentru mine. Am fost concentrat să aduc valoare echipei și să fim cât mai puternici, mai îmbinați, pentru că acea conexiune dintre noi conta cel mai mult. Pe traseu este important să îi arăți adversarului cât de bine vă susțineți unul pe celălalt și cât de bine ești concentrat asupra jocului.

Ce strategie de alianțe a avut Jorge la Survivor România: ”M-am conectat cu Ștefi, Carmen, Remus și Kamara”

Ne poți împărtăși experiența ta de lucru cu ceilalți concurenți și de formarea de alianțe?

– La formarea de alianțe este foarte simplu. Te asociezi cu oamenii cu care rezonezi. Nouă ne plac oamenii care sunt pe aceeași lungime de undă cu noi și care au aceeași energie. Practic, asta este una dintre lecțiile pe care eu le-am învățat la Survivor: să nu îmi mai fie teamă să arăt cine sunt, să nu mai vreau să dau bine ca să mă placă ceilalți.

Pur și simplu, să fiu cum sunt eu, iar cine mă place… mă place, pentru că rezonează cu mine. Celelalte persoane sunt plăcute, pentru că oamenii rezonează cu ele. Pentru mine, cea mai importantă lecție ca artist a fost să nu îmi mai pese dacă cineva mă place sau nu.

Atunci, a venit foarte natural rezonarea dintre noi. Din prima clipă de când am ajuns acolo, m-am conectat cu Ștefi, Carmen, Remus și Kamara. Am simțit o conexiune rapidă deoarece împărtășim aceleași valori, un respect reciproc, ne susțineam unul pe celălalt și ne și încurajam. De ceilalți nu am simțit să mă apropii mai tare. Am vorbit normal și am fost doar coechipieri.

”Să rămân întreg la minte – asta a fost cea mai mare provocare”

Care a fost cea mai dificilă provocare cu care te-ai confruntat în timpul competiției?

– Să rămân întreg la minte – asta a fost cea mai mare provocare. Pe baza oboselii, a lipsei de mâncare, a amețelii pe care o ai și creierul nemaiavând nutrienți, te aștepți să o iei razna. Începi să te defocusezi, iar pentru mine focusul era foarte important, să fiu concentrat ca echipa să câștige, să fim cât mai mult timp împreună, cât mai multe săptămâni. Provocarea a fost să țin echipa legată și închegată… ăsta a fost cel mai dificil lucru.

Însă nu poți face asta cu toată lumea, poți doar cu o parte dintre ei, pentru că există foarte multe ego-uri – zic și despre mine acum, nu doar despre ceilalți. Nu toți vedem lucrurile în același sens și în aceeași direcție. Suntem oameni cu diferite experiențe. Unii cred că este mai bine într-un fel, alții cred că este mai bine în celălalt fel. Acea ajustare de caractere a fost cea mai mare provocare.

Lecția primită de Jorge: ”Este ok să nu te placă toată lumea”

Ce lecții ai învățat din participarea la Survivor România 2023?

– Așa cum am spus, una dintre cele mai mari lecții a fost să fiu eu așa cum sunt și să nu mai conteze dacă mă place toată lumea sau nu. E ok să fiu așa cum sunt eu și să mă placă oamenii care rezonează cu mine. Nu trebuie să mă placă toată lumea. Am învățat că este ok să nu te placă toată lumea. Pare o lecție superficială, însă dacă o analizezi în profunzime și o simți… E ca o eliberare. Poți să fii așa cum ești tu și să nu îți pese.

Altă lecție este că mă rugam în fiecare zi la Dumnezeu să îmi dea de muncă de acum încolo fără să mă deconecteze de copiii mei, de soția mea, de familie. Acesta a fost cel mai greu lucru: să nu pot să vorbesc cu soția și cu copiii. Orice aș munci de acum încolo, e clar că pentru mine acesta o să fie unul dintre punctele care o să diferențieze alegerea unui proiect sau nu. Dacă am acces la telefon să îmi sun copiii sau să fiu aproape de ei, atunci mă bag.

Ce lecție a învățat Jorge, la Survivor

Altă lecție a fost recunoștința aceea profundă că ești fericit cu ce ai și cine ești în clipa asta, aici și acum. E foarte importantă, pentru că înainte eram recunoscător, dar nu o simțeam în măduva oaselor că sunt fericit cu adevărat în fiecare zi. Survivor m-a ajutat să fiu mai fericit.

Cum plănuiești să te folosești de experiența din show în viitor?

– În primul rând, am scris tot ce am învățat la Survivor și care sunt lecțiile și concluziile cu care am plecat de acolo. Când eram în avion, am început să scriu pentru ce sunt recunoscător și fericit, cu ce bagaj am plecat de la Survivor, și vreau să le citesc cât mai mult timp de acum încolo și să le resimt în interiorul meu, astfel încât să le reintegrez cât mai puternic în suflet.

Faptul că este ok să nu te placă toată lumea și să fii așa cum ești tu, să fii recunoscător pentru tot ce ai, tot ce simți și tot ce ești în momentul de față, să te bucuri mai mult de moment, să fii mai fericit și să fii atent la oamenii din jurul tău.

”Survivor este oglinda sufletului tău”

Ce sfaturi le-ai da viitorilor concurenți de la emisiune?

– Este foarte greu să dai sfaturi, mai ales că oamenii, în general, nu sunt dispuși să le accepte. Dacă cineva m-a întrebat, i-am spus că este o experiență diferită pentru fiecare dintre noi. Eu vorbesc prin prisma unui om căruia i-a plăcut această experiență, dar au fost și oameni cărora nu le place Survivor și pot spune lucruri diferite față de mine. Depinde de momentul din viață în care te afli și pentru ce te duci.

Dacă te duci pentru faimă, bani și publicitate, nu ai înțeles nimic din proiect. Survivor este oglinda sufletului tău. Te pui față în față cu orgoliul tău, cu experiențele din trecut, iar timpul pe care îl ai acolo este bine să îl folosești în avantajul tău și să nu lași gândurile negative să te consume, ci pur și simplu să lucrezi cu diverse situații din viața ta, din trecut și tot ce poți să fortifici ca experiențe.

Jorge, sfaturi pentru cei care urmăresc Survivor: ”Să zică mereu ce au de spus”

Privind în urmă, ai fi făcut ceva diferit?

– Cu siguranță aș fi fost mai atent pe traseu, ca să nu mă accidentez. Acesta este singurul lucru pe care l-aș fi făcut, din punct de vedere sportiv. Însă din punct de vedere uman, al caracterului și al acțiunilor, nu cred că aș schimba absolut nimic. Ăsta sunt eu. După o perioadă de 2-3 săptămâni în care nu mai mănânci și nici nu-ți mai pasă de camerele de luat vederi din jur, nu te mai interesează ce cred ceilalți despre tine, ci pur și simplu te manifești așa cum ești tu ca om.

Eu sunt foarte confortabil și fericit cu felul meu de a fi. Îmi susțin în continuare valorile, respectul față de oameni și felul în care mă raportez la ceilalți. Eu cred că părinții mei au făcut o treabă bună cu mine în copilărie. Știu că respectul, valorile, caracterul și bunul simț vor dăinui pe vecie în sufletul meu.

În sfârșit, ce mesaj ai dori să transmiți fanilor emisiunii?

– Să aibă sufletul deschis și să se exprime mereu cu inima deschisă, fără bariere sau filtre. Să zică mereu ce au de spus, fără să le fie teamă că cineva îi judecă sau că cineva o să-i ocolească. Știu că uneori avem tendința să fim înconjurați de cât mai mulți oameni și să nu fim niciodată singuri, însă chiar vă recomand să petreceți din când în când, o dată pe săptămână măcar, câteva ore singuri, pentru a avea o experiență cât mai profundă cu sufletul vostru. Să credeți mereu în voi, indiferent de ce spun ceilalți… să credeți mereu în voi! Vă îmbrățișez.