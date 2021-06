Jorginho, brazilianul din naţionala Italiei, la un pas să se retragă la 17 ani! Impresarul îi furase toţi bani: “Eram devastat”

Italia este una dintre naţionalele creditate cu şanse la câştigarea EURO 2020, iar selecţionata lui Roberto Mancini atacă trofeul cu trei brazilieni naturalizaţi. Jorginho, Emerson şi Rafael Toloi speră să fie eroii Peninsulei şi să aducă al doilea titlu european.

Până să ajungă un star mondial, Jorginho a trebuit să treacă printr-un calvar la începutul carierei. La 15 ani, viitorul mijlocaş a plecat din Brazilia în Italia, la insistenţele unui impresar care îi găsise un loc la Hellas Verona. După aproape doi ani, fotbalistul a aflat întâmplător că personajul, în care avea mare încredere, îi furase primii bani câştigaţi.

Calvarul prin care a trecut Jorginho, brazilianul din naţionala Italiei: “I-am spus mamei mele că vreau să mă întorc acasă”

Episodul s-a petrecut în perioada când Jorginho era junior la Hellas Verona şi evolua pentru o echipă din oraş. Brazilianul juca pentru Berretti, unde s-a împrietenit cu un portar din ţara natală, iar în tot acest timp era obligat să trăiască, la 17 ani, cu 20 de euro pe săptămână, bani pe care îi primea de la impresar.

“Pe când jucam la Berretti m-am împrieteni cu Rafael, un portar brazilian. Mă întreba ce fac, de când sunt în Italia şi eu i-am spus că trăiesc cu 20 de euro pe săptămână. Mi-a zis imediat: ‘Stai puţin, ceva nu e în regulă’.

A întrebat în stânga şi în dreapta şi aşa am aflat că impresarul meu îmi fura banii. În acel moment am vrut să mă las. Eram devastat şi furios. Am telefonat acasă, în lacrimi, şi i-am spus mamei mele că vreau să mă întorc acasă şi că nu vreau să mai joc fotbal.

Mi-a spus: ‘Nici să nu te gândeşti. Eşti atât de aproape, stai acolo de câţiva ani. Nu te primesc în casă. Trebuie să rămâi acolo şi să fii tare’. Aşa că am rămas. Am ajuns să mă antrenez cu prima echipă.

Puteam să continui să joc la Berretti, dar am decis că trebuie să merg undeva sub formă de împrumut. Aşa am ajuns la Sambonifacese (n.r. echipă din liga a patra din Italia)”, a povestit Jorginho într-un interviu pentru site-ul oficial al lui Chelsea în 2019.

Saltul din liga a patra până la echipa naţională a Italiei

Jorginho a jucat un singur sezon în liga a patra, la Sambonifacese, iar la 19 ani a debutat pentru Hellas Verona în Serie B. Brazilianul şi-a ajutat echipa să promoveze în Serie A, iar la mijlocul sezonului 2013-2014 a fost transferat de Napoli.

Napoletanii au plătit 9.500.000 de euro pentru Jorginho, iar acesta şi-a câştigat imediat locul în primul “11”. În martie 2016, Antonio Conte i-a oferit debutul în naţionala Italiei, însă nu l-a mai inclus în lotul pentru .

După patru sezoane şi jumătate pe “San Paolo”, mijlocaşul era cumpărat de Chelsea cu 57.000.000 de euro. Jorginho a continuat prestaţiile bune şi pe “Stamford Bridge”, reuşind să câştige Europa League (2019) şi alături de Chelsea.

Descendent al lui Giacomo Frello, un stră-străbunic născut în Italia, Jorginho a primit cetăţenia italiană. În 2014, cu doi ani înainte să debuteze pentru selecţionata lui Antonio Conte, fotbalistul a susţinut că nu îşi doreşte să evolueze pentru naţionala Braziliei. Cu şase ani înainte, Jorginho se gândea la retragere, nici nu-i trecea prin cap că va avea să ajungă o vedetă mondială.