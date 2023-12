Jucătorii de la FCSB care pot ajunge la Hermannstadt după transferul lui Baba Alhassan: „Ni-i dorim!”

Mai exact, prin faptul că l-au lăsat pe Alhassan să plece la FCSB, cei de la Sibiu s-au apropiat în negocieri de Gigi Becali și ar fi interesați să obțină împrumutul a doi jucători. Este vorba despre Dorin Rotariu și Eduard Radaslavescu, în condițiile în care Gigi Becali anunțase deja că cei doi sunt istorie pentru liderul din SuperLigă.

Jucătorii de la FCSB care pot ajunge la Hermannstadt după transferul lui Baba Alhassan

Dani Coman, președintele celor de la Hermannstadt, este optimist că Rotariu și Radaslavescu vor ajunge la Sibiu, în condițiile în care Dorin Rotariu este dorit și de Sepsi, alături de Andrea Compagno. De altfel, toți jucătorii la care FCSB va renunța vor avea cu siguranță mai multe opțiuni, astfel că rămâne de văzut dacă sibienii vor reuși să-i atragă cu ceva.

ADVERTISEMENT

Jurnalistul Alin Buărin remarca cum la Sibiu a ajuns în trecut și italianul Alessandro Murgia, considerat o mare speranță a fotbalului din Italia în urmă cu 7 ani, când evolua pentru Lazio și era cotat la 7 milioane de euro. Așadar, Sibiul ar avea argumentele necesare să convingă fotbaliști cu renume să vină pentru a pune umărul la calificarea în playoff.

”Noi îl dorim pe Rotariu și pe Radaslavescu, dar așa cum e normal vom vorbi doar după meci. Împrumut, cu opțiune, vom vedea. Nu mi se pare normal să discut înainte.

ADVERTISEMENT

Murgia e un jucător foarte foarte bun, a jucat mai puțin. Eu cred că va crește foarte mult, va ajunge nu știu dacă la forma pe care o avea la 20 de ani când era considrat în primii trei jucători tineri talentați din Italia, dar sperăm să-l aducem în cea mai bună formă.

La vară avem opțiune de transfer. Nu avem nicio ofertă pentru Paraschiv, nici de afară. Sunt discuții, tatonări, dar nicio ofertă concretă”, a explicat președintele celor de la Hermannstadt, Dani Coman, în direct la FANATIK SUPERLIGA. Cei de la FC Hermannstadt fac parte dintr-un calup de 5 echipe care își dispută ultimele două locuri de playoff.

ADVERTISEMENT

Va reuși FC Hermannstadt să prindă playofful?

Asta, desigur, opinia specialiștilor că FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova și Rapid București nu au cum să rateze playofful. Așadar, alături de FC Hermannstadt se mai luptă momentan pentru locurile 5-6 formațiile Universitatea Cluj, Farul Constanța, Petrolul Ploiești li Sepsi Sf. Gheorghe. Declarativ ar fi interesate de playoff inclusiv FC Voluntari, Oțelul Galați și UTA Arad, însă aceste formații sunt momentan mai apropiate de barajul de retrogradare.

În condițiile în care sunt puse în joc 33 de puncte până în runda finală, orice se poate întâmpla, iar campania de transferuri din această iarnă va cântări cu siguranță decisiv în stabilirea clasamentului final. Cei de la Sibiu vor profita cu siguranță de faptul că Gigi Becali a plătit pentru Alhassan peste 500.000 de euro, iar această sumă ar putea fi refolosită pentru o campanie utilă de transferuri.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

Premiera FANATIK SUPERLIGA va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

Jucătorii de la FCSB care pot ajunge la Hermannstadt