Gigi Becali și-a arătat dorința de a-l cumpăra pe Marius Ștefănescu, însă patronul de la Sepsi are alte planuri. al lui Ștefănescu la FCSB și preferă altă destinație pentru mijlocaș.

Dioszegi îi interzice lui Gigi Becali să-l transfere pe Ștefănescu! “Și 10 milioane dacă-mi dă, nu-l dau”

. Patronul lui Sepsi susține că nu ar accepta nicio altă ofertă din România. Motivul fiind acela că Dioszegi vrea ca mijlocașul să facă pasul în străinătate.

“Nu am mai discutat cu ei (n.r. cu Gigi Becali și Dan Șucu), dar eu vreau să îl dau în străinătate. După toate discuțiile care au fost, la FCSB în niciun caz. Asta 100% sigur.

Eu nu vreau să îl dau la FCSB pentru nimic în lume, pentru că onoarea noastră nu se poate cumpăra cu niciun ban. Indiferent de sumă, chiar și 5-10 milioane.

Ideea clubului nostru este, de la început, să fim transparenți, cinstiți și corecți. Corectitudinea nu se cumpără cu nimic, poate să dea și 100 de milioane de euro”, a spus Laszlo Dioszegi, la FANATIK SUPERLIGA.

“Trebuie să dăm 50% din transferul lui Ștefănescu la Viitorul”

Conducătorul formației de la Sfântu Gheorghe susține că trebuie să achite 50%, din următorul transfer al mijlocașului, celor de la Viitorul Cluj. Fiind clauza stabilită după mutarea lui Ștefănescu la Sepsi.

Laszlo Dioszegi a mărturisit că poate scăpa de clauză dacă plătește 500.000 de euro, dar recunoaște că este o sumă mare pentru formația din Sfântu Gheorghe.

“Nu avem nicio ofertă pentru niciun jucător, la vară discutăm. Ștefănescu are 12 goluri și are 6 sau 7 assist-uri. O să vină un agent la meciul de diseară. Nu știu pe cine urmărește, pentru că nu am întrebat. Vedem, vedem.

Așteptăm oferte pentru Ștefănescu. Nu vreau să spun din burtă niște sume. 100% e cu 6 zerouri. 50% din valoarea următorului transfer al lui trebuie să o dăm către cei de la Viitorul Cluj. Am avut o discuție cu patronul celor de la Viitorul și a zis că dacă îi dăm 500.000 de euro în 2-3 tranșe poate renunță la clauza asta din valoarea lui.

În primul rând, pentru noi 500.000 de euro este o sumă foarte mare. Și în al doilea rând, nu se știe niciodată. Poate jucătorul se accidentează și ai aruncat pe geam 500.000 de euro. Ștefănescu mai are contract până în vara lui 2026. Va juca diseară, desigur”, a mai spus patronul celor de la Sepsi, la FANATIK SUPERLIGA.

