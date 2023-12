Jucătorul surpriză remarcat după Poli Iași – FCSB 1-3: „Mi-a plăcut foarte mult!”

Cu toate acestea, directorul tehnic al FRF a avut un remarcat special, pe lângă alegerile evidente Florinel Coman și Darius Olaru, doi jucători de valoare pe care România se va baza cu siguranță la Campionatul European din Germania, în 2024.

Jucătorul surpriză remarcat după Poli Iași – FCSB 1-3

Este vorba despre fundașul Denis Haruț, cel care l-a înlocuit pe Siyabonga Ngezana, accidentat în timpul partidei și transportat la spital. Din fericire pentru FCSB accidentarea lui Ngezana nu e gravă, cert e că Haruț s-a achitat excelent de sarcini, potrivit lui Stoichiță.

ADVERTISEMENT

”Sincer, mi se părea că meciul de aseară, anticipam că va fi mai dificil pentru FCSB, dar se pare că forma sportivă a unora dintre ei duce la aceste rezultate și modul în care e destul de clar și fără probleme. Aseară nu poți să contești nimic, determinați la ora actuală Olaru și Florinel.

M-aș bucura să îi țină până la anul. Pe lângă ei sunt și ceilalți care au dispoziție de joc foarte bună, e greu să-i oprești. Pentru Cluj e bine că se întrerupe campionatul acum, au meci interesant cu U Cluj, revenim la FCSB.

ADVERTISEMENT

Sunt obișnuit cu majoritatea jucătorilor să aibă prezență în teren bună, aseară Haruț în locul accidentatului, mi-a plăcut foarte mult, au jucători în lot care oricând pot să apară și ei cu o prezență foarte bună în teren.

Uite că cel care a intrat i-a făcut repede uitată prezența lui Ngezana. Băluță, toată lumea îl critica că nu înscrie, iată că a făcut-o”, a remarcat Mihai Stoichiță, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

FCSB este acum lider detașat în SuperLiga, cu 44 de puncte, fiind urmată de CFR Cluj și Universitatea Craiova, ambele cu 33 de puncte. Totuși, de remarcat că CFR Cluj are un meci în teorie complicat cu U Cluj, în timp ce Universitatea Craiova joacă în deplasare cu UTA Arad, pe Cluj Arena ce-i drept.

FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera FANATIK SUPERLIGA va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).