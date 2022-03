Klaus Iohannis, teleton în sprijinul Ucrainei! Volodimir Zelenski și Joe Biden, alături de președintele României

Klaus Iohannis participă la un teleton internațional de caritate în sprijinul Ucrainei, Save Ukraine — #StopWar. Informația a fost oferită de Ambasada Ucrainei în România.

Klaus Iohannis, teleton pentru Ucraina!

Trebuie spus că întregul eveniment unește aproape întreaga lume. Peste 50 de participanți, inclusiv mari muzicieni, Sting, Fatboy Slim, voluntari, sportivi, activiști publici și lideri politici din multe țări vor fi prezenți.

Dacă ne raportăm strict la liderii politici atunci trebuie să știți că mai mulți președinți se vor adresa audienței. Printre ei și președintele României, Klaus Iohannis.

De asemenea, vor vorbi și președintele Poloniei, Andrzej Duda

Printre vedetele internaționale care vor cânta în cadrul teletonului se numără Sting, Fatboy Slim, Within Temptation, Bastille, BrainStorm, Beissoul & Einius, Salvador Sobral, Idina Menzel, Nino Katamadze și alții.

Emisiunea este transmisă de la Varșovia, pe baza canalului Televiziunii Poloneze TVP, și preluată de televiziunile din mai multe țări, dar poate fi urmărită și pe YouTube.

Oameni din mai multe oraș vorieși în stradă în sprijinul ucrainenilor. Vorbim despre București, Cluj-Napoca, Berlin, Londra, Milano, Praga, Bratislava și Toronto.

De asemenea, locuitori din Amsterdam, Tel Aviv, Viena, Varșovia, Stockholm și Tallinn vor fi și ei prezenți la această acțiune.

Participanții vor putea sprijini Ucraina direct prin trimiterea de donații pentru soluționarea celor mai grave probleme umanitare cauzate de invazia militară rusă în Ucraina.

Detalii pentru sprijin financiar în scopul soluționării celor mai grave probleme umanitare cauzate de invazia militară rusă a Ucrainei:

EUR

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

IBAN DE85500000000050002137

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027

BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany

USD

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 400807238

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York

BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33

ABA 0210 0002 1

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027

GBP

BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: Ministry of Social Policy of Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 80033041

IBAN GB52CHAS60924280033041

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London

BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L

SORT CODE: 60-92-42

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK

REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027