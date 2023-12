Konoplyanka a luat foc după ce Varga i-a anunțat plecarea de la CFR Cluj la Fanatik SuperLiga: „I-am spus agentului meu”

Yevgen realizate de CFR Cluj în vară, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Totuși, fotbalistul a evoluat doar 54 de minute pentru ardeleni, iar în această iarnă.

Konoplyanka, atac la Andrea Mandorlini după ce Varga i-a anunțat plecarea de la CFR Cluj la Fanatik SuperLiga: „Nu-i înțeleg comportamentul”

Yevgen Konoplyanka a îmbrăcat tricoul celor de la CFR Cluj în doar 4 meciuri, iar Neluțu Varga s-a plâns la FANATIK SUPERLIGA că fotbalistul acuză accidentări înainte de fiecare meci oficial. Patronul fostei campioane a României a recunoscut că transferul ucraineanului a fost o mare dezamăgire.

Yevgen Konoplyanka a răbufnit într-un interviu acordat în presa din țara natală. Fostul jucător de la Șahtior Donețk l-a atacat pe Andrea Mandorlini pe care îl consideră principalul vinovat pentru că nu a prins mai multe minute la CFR Cluj.

”(n.r. de ce nu te-ai impus la CFR Cluj?) Comportamentul antrenorului, pe care nu îl înțeleg nici acum. Înainte să merg acolo, l-am sunat pentru a mă asigura că are nevoie de mine. Cei din club mi-au spus că vor să mă vadă.

Am vorbit cu el la telefon, mi-a spus că mă așteaptă la echipă. Mi-a arătat ce sistem joacă, pentru că știam că lui îi place să joace 5-3-2, iar asta însemna că eu pot juca doar atacant și știu că la 34 de ani nu va fi ușor să devin atacant, dar mi-a spus că vrea să schimbe sistemul în 4-3-3.

„Când am ajuns la echipă, nu m-a folosit deloc. Nu am venit pentru bani”

Asta a schimbat totul în acel moment, dar când am ajuns la echipă nu m-a folosit deloc, nici măcar acum. De ce? După o lună, am decis să îl întreb de ce nu joc, din moment ce sunt în formă foarte bună la antrenamente, dar nici după acest lucru nu am fost nici măcar o dată titular.

Mi-a explicat că nu a schimbat încă sistemul și că îi este dificil să îmi găsească un loc. L-am întrebat: ’Atunci de ce sunt aici? Nu am venit pentru bani, am venit să joc și să câștig trofee’, iar el nu a putut să îmi răspundă”, a declarat Yevgen Konoplyanka, potrivit .

Konoplyanka, decizie radicală după situația de la CFR Cluj: „I-am spus agentului meu”

Yevgen Konoplyanka s-a arătat extrem de nemulțumit de situația de la CFR Cluj, iar după anunțul lui Neluțu Varga, ucraineanul a lăsat de înțeles că nu există cale de împăcare. Mai mult decât atât, Konoplyanka a discutat deja cu agentul său pentru un transfer de la CFR Cluj.

„Mi-a spus doar că și lui îi este greu să ia anumite decizii (n.r. Mandorlini). Nu știu ce poate însemna asta, dar nu sunt deloc mulțumit de această situație.

I-am spus agentului meu să le transmită celor din club că nu îmi văd viitorul aici cu acest antrenor”, a mai spus Konoplyanka. Ucraineanul are contract cu CFR Cluj până în vara anului 2025.