Kylian Mbappe ridică ștacheta la naționala Franței după victoria zdrobitoare cu Olanda: ”Obiectivul este să câştigăm Euro 2024”

Vicecampioana mondială a avut o , în primul meci din campania de calificare la Campionatul European de anul viitor și a luat o opțiune serioasă la câștigarea grupei.

Kylian Mbappe a stabilit obiectivul la naționala Franței

Kylian Mbappe a strălucit în primul meci în care a purtat banderola de căpitan la naționala Franței și a reușit două goluri și o pasă decisivă în succesul răsunător cu Olanda de pe Stade de France.

După această victorie de moral, venită în chiar primul meci după finala pierdută dramatic la Cupa Mondială din Qatar, și înaintea partidei cu Irlanda din deplasare, Mbappe a fixat deja obiectivul pentru trupa lui Didier Deschamps.

”Până acum am fost răsfăţat în generaţii, am avut echipe bune. Când te uiţi pe hârtie, mă pun în locul oamenilor care sunt în faţa televizorului lor, ei îşi spun cum am putea să nu câştigăm. Nu avem nicio problemă să spunem că jucăm în cele mai bune cluburi din lume, că avem jucători care sunt printre cei mai buni pe posturile lor.

Au plecat mulţi jucători, aşa că trebuie să ne reinventăm şi să mergem înainte pentru a câştiga titluri. Obiectivul este să ne calificăm la acest Euro şi apoi să-l câştigăm”, a declarat atacantul, într-un interviu pentru Telefoot, conform .

Cum vrea să conducă Mbappe grupul din postura de căpitan

Kylian Mbappe a vorbit și despre după retragerea din națională a portarului Hugo Lloris, în contextul în care jucători cu vechime ca Antoine Griezmann sau Olivier Giroud s-au simțit nedreptățiți.

”Nu vreau să fiu un căpitan care conduce. Scopul nu este să închid uşa altora. Eu sunt veriga dintre vechea şi noua generaţie. Va merge foarte bine”, a mai spus campionul mondial din 2018.

Cu 66 de selecții și 36 de goluri până în prezent în tricoul naționalei, Kylian Mbappe a acceptat propunerea de a fi lider după o discuție purtată cu selecționerul vicecampioanei mondiale, Didier Deschamps.

Kylian Mbappe a fost răsplătit după evoluțiile fantastice de la Cupa Mondială din Qatar. Atacantul lui PSG a fost cel mai bun marcator al competiției cu 8 reușite și a dus Franța în spate pe toată durata turneului final.

