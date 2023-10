„L-a schimbat Gigi” Ce se comenta în tribună la ieșirea lui Coman și care e situația lui

Cel mai probabil Florinel Coman a fost scos de pe teren pentru că s-ar fi accidentat ușor. În imaginile surprinse de camerele TV se vede cum fotbalistul se ține de coapsa stângă, după care a intrat la vestiar și a fost urmat, imediat, de medicul echipei. Cel mai probabil a fost vorba despre o problemă musculară.

Ce se comenta în tribună la ieșirea lui Coman și care e situația lui

De altfel, așa cum și Horia Ivanovici anunța în cadrul emisiunii Fanatik SuperLiga, accidentarea nu e ”gravă”, lucru confirmat de Cristi Coste. ”Nu e nimic grav la Florinel Coman, într-adevăr a simțit ceva la coapsă, dar nu ar fi nimic grav, nu știm 100%. E posibil să joace, nu l-a scos Gigi. Sincer te gândeai că l-a scos Gigi?”, s-a întrebat, retoric, Horia Ivanovici.

Robert Niță a răspuns, amuzat, în cunoștință de cauză. ”Eu am fost la meci, toată lumea, se făceau pariuri în tribună dacă la pauză o să fie mai mult de două schimbări. Toată lumea, domnule l-a scos, de ce nu l-a mai lăsat 5 minute. Tavi Popescu a rămas să facă încălzirea. A intrat neîncălzit 100%”, a povestit Robert Niță la Fanatik SuperLiga.

Florinel Coman se schimbă singur, doar când vrea el

Gigi Becali a povestit în urmă cu o lună cum s-a înțeles cu Florinel Coman să iasă de pe teren doar atunci când fotbalistul își dorește neapărat acest lucru, fiind considerat un jucător mult prea valoros pentru FCSB. “I-a spus lui Coman să nu fie disperat să plece. Dacă mergem în grupele UCL, eu îți dau ție salariu și primă și vei avea salariu ca în străinătate, cum are Tănase. Poate câștiga un milion la mine dacă jucăm în Champions League. Și de ce să te mai duci în străinătate? Cu Tănase vorbesc mereu. De abia așteaptă să vină sub comanda lui Ferguson, așa mi-a zis.

I-am dat voie lui Coman să se schimbe când vrea el. Da, vorbesc serios! El iese din teren când vrea el. El cere schimbarea când vrea el, nu o să fie schimbat niciodată. Bine, nu o să vă zică asta staff-ul tehnic sau el, dar vă zic eu. E jucător prea valoros și se schimbă numai când vrea el, dacă e obosit”, declara Gigi Becali la Fanatik SuperLiga.

În această vară, patronul celor de la FCSB mărturisea că Florinel Coman are o clauză de reziliere de 5 milioane de euro, astfel că se teme că oricând o echipă mare poate plăti această clauză. ”Coman are clauză cinci milioane, ce să plece…? Dacă dă cineva banii, pleacă, pot să-l țin? Dacă nu…

Eu de unde să știu? Cum să plece? Cu macaraua, cu basculanta, cu Porsche-ul? Dacă dă cineva cinci milioane, pleacă. Dacă nu, rămâne, ne calificăm, luăm campionatul, îi fac 50.000 (n.r. – salariu pe lună), îi fac 700-800.000 pe an și gata, rămâne la Steaua! Să joace bine, să tragă echipa după el și-i fac salariu 800-900.000 un milion, cât ia în Europa. Ce să mai plece atunci?”, transmitea Gigi Becali.

Cât de gravă e accidentarea lui Coman?