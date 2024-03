CFR Cluj nu găsește drumul spre victorie în play-off-ul SuperLigii. După înfrângerea cu Universitatea Craiova (1-2), echipa din Gruia , și a făcut un nou pas greșit în cursa de urmărire a liderului FCSB. Adrian Mutu a avut un discurs surprinzător la finalul partidei de la Sf. Gheorghe.

Adrian Mutu le cere jucătorilor să fie mai atenți în fața porții: „E păcat”

În ciuda jocului bun pe care îl practică, CFR Cluj nu reușește să adune puncte. Cu o victorie în derby-ul cu Farul, FCSB are șansa să se distanțeze la 10 puncte de echipa lui Neluțu Varga, cu 8 etape rămase din play-off. Adrian Mutu sugerează că jucătorii săi trebuie să fie mai atenți în fața porții.

„A fost un meci bun din partea noastră. Din păcate nu reușim să adunăm fructele după niște evoluții bune, cu Craiova și în această seară. Nu am reușit să o băgăm în poartă. E păcat pentru că echipa joacă fotbal.

Tabela vorbește până la urmă. Noi trebuie să mergem înainte cu aceeași atitudine, dar mult mai focusați în fața porții și să dăm gol. N-am ce să le spun băieților după un astfel de joc. Poate doar să fie mai atenți în fața porții”, a declarat Adrian Mutu.

Adrian Mutu surprinde după Sepsi – CFR Cluj 1-1: „N-am avut niciodată obiectiv titlul aici”

, dacă CFR Cluj va reuși să câștige titlul. Omul cu banii din Gruia a avut mereu un discurs încrezător despre șansele „feroviarilor” la câștigarea titlului. Totuși, etapele se scurg, iar CFR Cluj nu reușește să se apropie de liderul FCSB.

Adrian Mutu a anunțat că acest sezon a fost de reconstrucție și că nu a avut ca obiectiv câștigarea titlului. „Rămânem doar cu o evoluție bună. Eu n-am avut niciodată obiectiv titlul la Cluj.

E un an de reconstrucție. Eu am alte obiective și sunt în obiectiv acum. Știu la ce club sunt și știu ce am de făcut. Evoluțiile jucătorilor vorbesc de la sine. Cupa este importantă.

Mă bucur că nu s-a mai accidentat nimeni. Efectivul de jucători e foarte subțire față de cum era CFR înainte”, a mai spus Adrian Mutu. CFR Cluj le-a egalat la puncte pe Universitatea Craiova și Rapid (28).

Ultimele două au meci direct sâmbătă, 30 martie, de la ora 21:00, în etapa a doua a play-off-ului SuperLigii. În următoarea etapă, CFR Cluj o înfruntă pe Rapid în deplasare. Înaintea deplasării din Giulești, echipa lui Adrian Mutu o înfruntă pe Corvinul Hunedoara în sferturile Cupei României.