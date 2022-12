La 1 an de la nașterea prematură a fiului său, Cătălin Moroșanu este fericit: „Un copil dă restart la tot”

Cătălin Moroșanu este mândrul tătic a doi copii. Patrick Nicolas a împlinit un an pe 1 decembrie și a avut parte și de o petrecere, iar Natalis are 11 ani. Luptătorul a vorbit despre băiatul său și a mărturisit ce planuri de viitor are pentru el.

Băiatul lui Cătălin Moroșanu a împlinit un an. Ce a ales de pe tăviță la tăiere moțului

Cătălin Moroșanu are toate motivele să fie mândru. Academia sa merge ca pe roate, iar în plan personal este împlinit. Relația cu soția lui este una bună, iar cei doi copii îi aduc împlinire. Natalis are deja 11 ani și îi seamănă, iar Patrick Nicolas a împlinit un an chiar pe 1 decembrie.

ADVERTISEMENT

Băiețelul a venit pe lume în 2021, de Ziua Națională a României, dar bucuria lui Moro și a Georgianei a fost atunci umbrită de spaimă.

Acum, însă, totul este bine, iar luptătorul care recunoaște că de când s-a născut Patrick, viața sa e mai bună.

ADVERTISEMENT

„Îs foarte fericit și mereu un copil dă restart la tot și la viață și la relație. Copiii sunt poate cei mai importanți într-o relație”, a dezvăluit Cătălin Moroșanu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Cătălin Moroșanu ar fi fericit dacă fiul său i-ar călca pe urme: „Trebuie să aibă parte de așa ceva”

La tăierea moțului, Patrick Nicolas și-a ales singur „viitorul” de pe tăvița cu obiecte. Micuțul a înclinat spre trei meserii diferite.

ADVERTISEMENT

„E un patriot convins și sper să fie ca și mine. Sentimentul ăsta îl am în suflet. L-am pus să aleagă de pe tăviță și a ales un fluieraș, după aia o pereche de mănuși din alea micuțe de box și după aia a luat stetoscopul ăla de la doctor, că soția mea e medic.

O să fie și cântăreț și luptător și medic stomatolog. Nu a ales banii, nu a ales altceva. El a stat, a ales. O să aibă de unde să aleagă. Sănătos să fie. Să aibă voință și noroc. A crescut băiatul. Îl iau în brațe, fug cu el”, a povestit Cătălin Moroșanu.

ADVERTISEMENT

Dacă ar fi să-i calce pe urme, Moro nu ar fi supărat, din contră. Deși nu i-a fost ușor în carieră, consideră că victoriile și iubirea din partea publicului au meritat toate eforturile.

ADVERTISEMENT

„E alegerea lui. Dacă vrea să se bată în ring, să se bată, de ce nu? A fost foarte greu, dar gloria și satisfacția pe care le ai după ce câștigi un meci, nu se compară cu nimic în viață.

Sunt momentele de care trebuie să ne bucurăm cel mai mult. Și el trebuie să aibă parte de așa ceva, depinde cu ce talente l-a lăsat Dumnezeu”, a susținut Cătălin Moroșanu.

Totuși, până atunci, Cătălin Moroșanu recunoaște că și-ar dori să poată petrece mai mult timp alături de copiii lui, pentru a se bucura de toate etapele din viața lor.

„O să fiu mereu lângă el. Eu mereu sunt pe drumuri și fac naveta Iași-București. A trecut un an și băiatul a crescut, nici nu știi cum cresc. Nu i-a crescut părul, nu a avut ce să-i taie”, a completat Cătălin Moroșanu.