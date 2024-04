La cât este evaluat lotul Corvinului. Cei mai valoroși jucători au fost dați afară, de două ori, de Petrolul. Căpitanul echipei a trecut pe la Dinamo Minsk

Corvinul Hunedoara este performera Cupei României Betano, având un parcurs perfect până în finala competiției. Ardelenii au învins aseară cu 3-1 pe FC Voluntari și vor juca în ultimul act al competiției, programat pe 15 mai, la Sibiu.

Manolache și Velisar sunt cei mai valoroși fotbaliști ai echipei

, și este alcătuită, în principal din fotbaliști refuzați de alte echipe.

Valoarea totală a lotului este de numai 2,84 milioane de euro, conform transfermarkt.de și niciun fotbalist nu este evaluat la mai mult de 250.000 de euro.

Potrivit evaluatorului german, Antonio Manolache (24 ani) și Mihai Velisar (25 ani) sunt cei mai valoroși fotbaliști din lot, fiind cotați la 250.000 de euro. Ei sunt urmați îndeaproape de golgheterul Marius Coman (27 ani) și Marius Lupu (24 ani), cotați la 225.000 de euro.

Primii doi sunt fotbaliști crescuți și formați de Petrolul, dar îndepărtați de clubul ploieștean. Ei au fost împrumutați chiar de câte două ori, până când au fost cedați definitiv și gratis la Corvinul. Și Marius Coman a trecut pe la Petrolul, acum doi ani, la fel și fundașul central Viorel Lică, pus și el pe liber, tot după promovarea echipei din Ploiești. În lot se află și Marius Chindriș (33 ani) care n-a fost nici el bun pentru Petrolul.

Portarul Ștefan Lefter (19 ani) a fost adus gratis de la CFR Cluj. Mijlocașul Antonio Bradu, cotat la 200.000 de euro, a venit de la Rapid, iar colegul său de linie, Denis Hrezdac (175.000 euro) este împrumutat de la UTA.

Dan Neacșa a jucat în Belarus

Cel mai experimentat fotbalist din lotul lui Maxim este mijlocașul Dan Neacșa (32 ani), căpitanul echipei, care a schimbat multe echipe în cariera lui. S-a format la Școala de fotbal Gică Popescu și a trecut pe la Turnu Severin, Coron Brașov, Universitatea Craiova, Viitorul Constanța, Hermannstadt, Gaz Metan Mediaș, Viitorul Tg. Jiu și Șelimbăr. În 2016 el a fost legitimat la Dinamo Minsk, fiind probabil singurul fotbalist român care a jucat, în Belarus, la multipla campioană a fostei Uniuni Sovietice.

Lotul Corvinului este format exclusiv din fotbaliști români. 17 jucători din lot au sub 25 de ani, iar cei trei portari chiar sub 20 de ani. O parte importantă a lotului este alcătuită din fotbaliști din zonă – Iacob, Lupu, Predică, Cîmpan, Sebastian Ion etc.

Unul dintre fotbaliștii de bază, Daniel Pîrvulescu (27 ani), a venit de la Chiajna, dar a jucat și la U Cluj și Pandurii. Tot de la Chiajna a sosit și veteranul Andrei Hergheligiu (33 ani), fotbalist cu experiență, trecut pe la Botoșani, Universitatea Craiova, Poli Iași, Hermannstadt sau CS Mioveni.

Antrenorul Florin Maxim a fost secundul lui Mutu și Bergodi

Antrenorul Florin Maxim (43 ani), socotit artizanul construirii echipei, este tot din zonă, de la Brad. Maxim e la a doua aventură ca principal. A preluat Corvinul în 2021, după ce fusese antrenor la Șelimbăr, pentru șase meciuri. Fostul fotbalist al Sportului Studențesc are însă destulă experiență ca secund, îndeplinind acest rol pentru Claudiu Niculescu, Cristiano Bergodi, Dinu Todoran, Ioan Andone, Florin Marin, Daniel Oprița și Adrian Mutu.

În campionat Corvinul este pe locul trei, în liga a doua, dar nu are drept de promovare, în acest sezon.

Corvinul Hunedoara a trecut de Jiul Petroșani (4-1) și Csikszereda Miercurea Ciuc (4-2) pentru a accede în grupele Cupei României Betano. Ulterior, echipa lui Florin Maxim a câștigat Grupa A, fără înfrângere, din care au mai făcut parte Hermannstadt, Petrolul, Sepsi, Chindia și Progresul Pecica. În sferturi, Corvinul a obținut o victorie istorică împotriva CFR Cluj, scor 4-0, iar în semifinale a învins FC Voluntari.