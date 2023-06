La împlinirea a 36 de ani, Lionel Messi dezvăluie unde s-a produs ruptura de PSG: „La fel au pățit Mbappe și Neymar!”. Video

Lionel Messi a intrat în conflict direct cu galeria lui PSG, care l-a contestat în ultima parte a sezonului, în timp ce campionul mondial .

Lionel Messi a dezvăluit care a fost momentul când a decis să plece de la PSG: „Au început să mă trateze diferit!”

Lionel Messi a plecat cu un gust amar de pe Parc des Princes, iar argentinianul a vorbit despre relația tensionată cu fanii lui PSG într-un interviu pentru beINSports:

🎙️ Lionel Messi s'est confié à en exclusivité pour beIN SPORTS !

👉 Son choix de rejoindre le PSG

👉 Son adaptation à Paris

👉 La relation avec les supporters

…

📺 Une interview à retrouver en intégralité samedi à 20H15 sur beIN SPORTS 2 — beIN SPORTS (@beinsports_FR)

„Am mers la Paris pentru că mi-a plăcut clubul și aveam prieteni acolo, dar și persoane pe care le cunoșteam de la națională. A părut mai ușor pentru mine să mă adaptez față de oricare alte locuri aș fi putut merge și de aceea am decis să merg la Paris.

La început a fost incredibil, am primit mult sprijin, așa cum am spus des, însă după asta, oamenii au început să mă trateze diferit, o parte din publicul parizian. Majoritatea m-a tratat bine, ca la debut, dar a fost tensiune cu mare parte din fanii Parisului, nu am avut niciodată intenția asta”.

Campionul mondial a mărturisit însă că , mai ales că și celelalte două staruri ale lui PSG au avut parte de același tratament: „Dar astea au fost lucruri pe care le-au trăit și Mbappe și Neymar anterior, e modul lor de a acționa. Restul sunt anecdote”.

Lionel Messi a rămas în relații bune cu Neymar și Mbappe: „M-au sprijinit încă de la început”

Lionel Messi le mulțumește fanilor devotați și le-a transmis un mesaj și foștilor săi coechipieri: „Rămân cu cei care m-au respectat, așa cum eu am respectat pe toată lumea încă de la debut și atât, restul e anecdotă. Rămân cu amintirea lui Neymar și Mbappe, care m-au sprijinit încă de la început”.

Interviul a fost acordat de Messi cu ocazia zilei sale de naștere. Superstarul a împlinit pe data de 24 iunie vârsta de 36 de ani. Rămâne de văzut dacă ultrașii lui PSG vor reacția negativ și îi vor strica petrecerea noului jucător al lui Inter Miami.

De altfel, Lionel Messi a fost exclus din lot de PSG tot la presiune fanilor, care s-au strâns în fața sediului clubului pentru a-l contesta pe argentinian.

La Miami a devenit deja idol pentru fani

Schimbarea continentului i-a adus lui Lionel Messi o explozie la nivel de capital de imagine, după o perioadă grea în care a fost hulit de aripa dură a ultrașilor lui PSG.

Emulația în urma transferului său la echipa lui David Beckham este uriașă, iar americanii deja au reușit să atragă un bazin nou de fani, iar biletele la meciul de debut al lui Messi au ajuns la prețuri astronomice pe piața neagră.