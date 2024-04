Laszlo Balint, după Petrolul – FC Botoșani 1-2: ”Situația noastră s-a complicat. Eu asta le-am spus băieților”

, din etapa cu numărul 7 a play-out-ului. Elevii lui Laszlo Balint se situează în acest moment pe poziția a cincea, la trei puncte de primul loc care duce la barajul de menținere în SuperLiga.

Laszlo Balint, după Petrolul – FC Botoșani 1-2: ””

După fluierul final, Laszlo Balint a declarat că și că jucătorii Petrolului trebuie să se concentreze pentru duelul de etapa viitoare, cu Oțelului Galați.

”A fost un meci sub semnul echilibrului. Am început repriza a doua foarte prost, dar după ne-am revenit. Acel moment psihologic a fost decisiv asupra jocului. Acel penalty. Noi la nivelul taliei suntem mai bine decât adversarul și am primit gol la acea fază.

Situația noastră s-a complicat foarte mult în ultimele etape. Săptămâna viitoare vom întâlni un adversar mult mai dificil (n.r. – Oțelul Galați).

Suntem la mâna noastră. Eu asta le-am spus băieților. Trebuie să ridice capul din pământ”, a declarat Laszlo Balint.

Fazele fixe, principala problemă a Petrolului

Tehnicianul ploieștenilor consideră că principalul motiv pentru rezultatele elevilor săi este lipsa de concentrare la fazele fixe și le promite suporterilor că echipa va lupta pentru a rămâne în primul eșalon.

”Ne pare foarte rău că i-am supărat pe suporteri. Nu este plăcut în primul rând pentru noi să avem aceste emoții. Vom face tot ce depinde de noi să ne salvăm.

Hanca a fost primul executant de pe listă. Hanca a fost un executant și la Dinamo și în Polonia. Este un executant foarte bun. La antrenamentul de ieri am avut șase executanți și a bătut foarte bine. Nu a fost o execuție fericită. A fost un moment psihologic și a înclinat balanța.

Mai sunt două meciuri. Pe mine mă preocupă foarte mult că am primit trei goluri din fază fixă în ultimele două meciuri. Din punctul meu de vedere, responsabilitatea și concentrarea trebuie să fie foarte mari la fazele fixe”, a mai declarat Laszlo Balint după Petrolul – FC Botoșani 1-2.