Laurențiu, erou pentru zeci de români. A donat 7 litri de sânge și a salvat multe persoane: ”Asta mă motivează”

Fără nicio exagerare, Laurențiu, un tânăr din județul Alba, poate fi catalogat drept un erou pentru zeci de români. În ultimii ani a donat constant sânge și a salvat foarte multe persoane aflate la nevoie.

Laurențiu, un tânăr din Alba a salvat 48 de vieți după ce a donat sânge: ”Asta mă motivează cel mai mult”

De nu mai puțin de 15 ani, Laurențiu, un tânăr din Drașov, județul Alba, este un ”client” fidel al centrelor de donare de sânge. loviți de necaz.

În acest deceniu și jumătate de când face acest demers umanitar, bărbatul a donat aproape 7 litri de sânge. El a salvat astfel 48 de vieți: ”Asta mă motivează cel mai mult”, își descrie Laurențiu activitatea în folosul oamenilor.

”Am 16 donări înregistrate în aplicație, dar ele de fapt sunt mult mai multe, în cei 15 ani de când donez. Deci oficial am donat până acum 6.88 litri de sânge și am salvat 48 de vieți (și asta mă motivează cel mai mult)”, a spus Laurențiu, citat de publicația locală .

În mediul online, tânărul este lăudat de internauți. Cei mai mulți dintre cetățeni îl felicită și îi doresc sănătate pentru a-și putea continua obiceiul. ”Felicitări! Dumnezeu să-ti dea sănătate multă și putere să mai poți ajuta”, scrie o femeie, impresionată de gestul lui Laurențiu.

Un bărbat din Iași, posibil model pentru Laurențiu

Cazul tânărului din Alba amintește de Dorel Nedelcu, un bărbat din Iași care s-a evidențiat de asemenea printr-un astfel de gest umanitar remarcabil. De trei decenii, .

Povestea bărbatului din Iași în vârstă de 53 de ani a apărut în spațiul public în 2018. La acea vreme, el adunase peste 130 de donări la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina (CRTS) din Iasi, și de fiecare dată a lăsat acolo câte 450 ml de sânge.

Spunea că dorința de a face bine aproapelui a primit-o de la tatăl său. ”Am început să vin să donez în 1988, după ce am împlinit 18 ani. Impulsul m-a determinat să vin din plăcere. Este a doua plăcere după meserie, eu fiind instalator. Tot ce fac, fac pentru mine și pentru cei din jur, pentru că nu trebuie să ne gândim doar la noi.

Poate și noi vom avea nevoie de o pungă de sânge. Dacă ne gândim că putem da bani și ni se transferă niște sânge, e cu totul altceva. În 30 de ani, am donat câteva zeci de kilograme de sânge, nu mai spun și cele pentru afereză, pentru care donez de 12 ani.

Nu toată lumea conștientizează că aceste lucruri vin de la sine. Dacă am făcut asta, nu am devenit o vedetă peste noapte. Dar problema este că și cei din jur ar trebui să ajute. Azi mergem pe picioare și mâine putem cădea la pat, să avem nevoie de sânge”, spunea Dorel Nedelcu, citat de .