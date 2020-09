Laurențiu Reghecampf despre revenirea la FCSB: „Niciodată nu am să spun nu”

Laurențiu Reghecampf a vorbit despre revenirea la FCSB și nu a exclus posibilitatea de a se întoarce la clubul alături de care a reușit să cucerească două titluri de campion al României, ca antrenor. Actualmente la Al-Wasl, în Arabia Saudită, Reghecampf a fost dorit la FCSB începând cu noul sezon.

În schimb, antrenorul echipei lui Gigi Becali a ajuns să fie Toni Petrea, fostul secund al lui Reghecampf. Petrea a lucrat cu fostul fundaș dreapta atât la FCSB, cât și în Arabia Saudită și a devenit antrenorul principal al lui Florinel Coman și compania după ce l-a înlocuit pe Bogdan Argeș Vintilă.

Laurențiu Reghecampf a ajuns pentru prima oară la FCSB în 2012, când a preluat echipa după ce a avut un sezon excelent cu Concordia Chiajna. Încă din primul sezon pentru formația care juca pe atunci în Ghencea, el a făcut o treabă foarte bună și a reușit să câștige lejer titlul, terminând la 16 puncte deasupra locului secund.

Laurențiu Reghecampf despre revenirea la FCSB. Se întoarce din Arabia Saudită?

Întoarcerea antrenorului a fost discutată îndelung pe parcursul ultimelor luni. Reghecampf le-a permis colaboratorilor săi, Thomas Neubert și Toni Petrea, să revină la FCSB, iar indiciile păreau a sugera faptul că fostul principal își pregătește și el întoarcerea.

Cel alintat „Reghe” a ales să rămână în Arabia Saudită și în acest sezon, însă nu a exclus definitiv posibilitatea de a se întoarce la FCSB, club căruia îi este recunoscător pentru oportunitățile pe care i le-a oferit în trecut. Fostul tehnician al clubului lui Becali a comentat pentru Antena Sport posibilitatea de a se întoarce la fosta sa echipă:

„FCSB este echipa care m-a ajutat să ajung în fotbalul mare, deci niciodată nu am să spun nu. Este a doua mea familie. Da, am urmărit toate meciurile lor, altceva nu avem de făcut în perioada asta. FCSB a terminat bine sezonul precedent, au câștigat Cupa României, apoi au început bine, dar a fost pauza de la echipa națională și au o scădere.

S-a mai întâmplat lucrul acesta și în trecut. Sunt sigur că o să își revină. Au jucători foarte buni, care vor avea evoluții mai bune, sunt sigur”, a spus Reghecampf.

Despre posibila venire a actualului antrenor de la Al-Wasl a vorbit în trecut și Toni Petrea, cel care i-a fost secund lui Reghecampf și care în prezent îi antrenează pe fotbaliștii de la FCSB.

„Cu Laurențiu Reghecampf țin legătura. El mai are un an de contract, nu cred că se pune problema să se întoarcă. Nu am vorbit despre o eventuală revenire. Eu sunt aici, nu știu ce se va întâmpla în viitor”, a spus Petrea înaintea meciului dintre Astra Giurgiu și FCSB, câștigat de oaspeți cu 3-0 în prima etapă a Ligii 1.

Gigi Becali, nemulțumit de vedetele sale

După un stat fulminant în noul sezon al Ligii 1, FCSB a avut parte de o primă sincopă în partida de la Voluntari. Băieții lui Toni Petrea au pierdut cu 2-1 în fața formației lui Mihai Teja, iar Gigi Becali a fost foarte nemulțumit de evoluția echipei sale.

Din informațiile FANATIK, Gigi Becali a cerut staff-ului tehnic explicații cu privire la evoluția slabă a jucătorilor săi și a fost surprins să afle că Thomas Neubert, preparatorul fizic adus în această vară, a remarcat înaintea meciului starea fizică precară a unor fotbaliști.

Neamțul a atras atenția cu privire la dificultățile pe care le au din punct de vedere fizic fotbaliștii de la FCSB care au fost convocați la loturile naționale, adică Florinel Coman, Sergiu Buș, Andrei Vlad, Dennis Man, Darius Olaru și Olimpiu Moruțan. Aceștia s-au antrenat la capacitate redusă înaintea partidei de la Voluntari și, în afară de Man și Moruțan, au evoluat slab contra adversarilor de sâmbătă.