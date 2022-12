Lavinia Goște, adevărul despre soțul ei: “Spun sincer că ne mai vine să fugim unul de altul”

Lavinia Goște interpretează muzică populară din zona Satu Mare și este măritată cu Marius Zorilă, cu care și cântă. Zi de zi împreună, după 14 ani de căsnicie, frumoasa cântăreața recunoaște că le mai vine să fugă unul de altul numai să mai ia o pauză.

Lavinia Goște: “E bine ca atunci cand unul dintre noi este nervos celalalt sa tacă”

Lavinia Goște, cunoscuta cântăreață de muzică populară din Satu Mare ne spune, cu sinceritate, cum arată certurile ei cu soțul si cine cedează primul. Intr-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, frumoasa cântăreață iși aduce aminte de perioada liceului, cand nu avea curaj să copieze nici dacă-și făcea fițuici, și cum a rămas în continuare prietenă cu gașca ei de la școală. Lavinia Goște își aduce aminte de depresia post natală, când s-a vazut cu doi copii și îi era frică de tot, ne spune care sunt preparatele pe care le așteaptă toata familia atunci când intră în bucătărie si aflăm când și unde s-a îndrăgostit prima dată.

“După atâția ani de stat și lucrat împreună cred că cedăm fiecare”

Pentru început, cum petreceți Crăciunul anul acesta?

– Sărbătorile acestea am ales să stăm acasă, vin cei dragi la noi cu colindul și apoi cu evenimente prin țară. Aveam cel mai frumos Crăciun în copilărie, în duminica de Crăciun abia așteptăm să mergem la biserică deoarece se juca Viflaimul, și eram nerăbdătoare să-l ascult și să-l văd. Era atracția satului, este o tradiție care sper eu să nu se piardă niciodată. Astăzi păstrăm tradiția colindelor și făcutul cozonacilor, desigur. Fetele noastre își doresc să ningă, să fie atmosferă de sărbatori.

Cum a fost copilăria ta la Satu Mare?

-Am avut cea mai minunată copilărie, o mare parte a timpului am petrecut-o la țară și cu concerte în județul meu și în țară.

“Am început să plâng pentru că m-am trezit în strigătele de pe stradă și m-am speriat îngrozitor” își amintește frumoasa cântăreață

Îți mai aduci aminte vreo întâmplare memorabilă?

-Da, asta le-am povestit și fetelor, unde a participat și România a marcat un gol un fotbalist de la noi din Satu Mare, Prodan îl chema. Toată lumea din oraș, de fericire, a ieșit în stradă, pentru că el era vecin cu noi de cartier. Au ieșit și surorile mele cu tata iar eu aveam 8 ani, dormeam, și când m-am trezit am început să plâng pentru că m-am trezit în strigătele lor și m-am speriat îngrozitor.

Cum a fost perioada liceului?

-Îmi aduc aminte că a fost cea mai frumoasă perioadă chiar dacă studiam mult la muzică. Eu am terminat Liceul de Muzică la secția canto clasic.

Amintiri din liceu: “După 20 de ani suntem aceeași gașcă, avem un grup unde ne împărtășim tot”

Erai șefa găștii sau mai timidă?

-Am fost o gașcă frumoasă, iar la aproape 20 de ani de la terminarea liceului și acum suntem în acest grup, al clasei, unde ne împărtășim realizările, greutățile, tot ce ni se întâmplă.

“Mi-am făcut o ciornă dar nu am avut curaj să copiez”

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-Din păcate nu am copiat la niciun exament dar era să fiu prinsă când dădeam Bac-ul, pentru că îmi făcusem o ciornă din care n-am avut curaj să copiez dar pe care i-am dat-o colegului meu de bancă să copieze el.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-În 2006, îmi aduc aminte că eram la mare, la Mamaia.

Te-ai născut la Satu Mare. Mă gândesc că ești o maestră în bucătărie. Ce le gătești, cel mai des, fetelor și soțului?

-Fetelor mele cel mai des le fac paste cu brânză, o mâncare care se face în Ardeal, iar lui Marius îi place ciorba de fasole făcută exact ca la Satu Mare.

De ce muzică? Ce te-a determinat să urmezi această carieră?

-Pot să spun, cu sinceritate, că vocea m-a determinat să urmez muzica. Talentul mi-a fost descoperit de către profesorii de la Școala Generală și, la sfatul lor, părinții mei au acceptat să mă transfere la Liceul de Muzică.

Cea mai urâtă întâmplare: “Cântam și a venit un domn care mi-a dezlegat șorțul”

Îți mai aduci aminte o întâmplare de neuitat de pe scenă?

-Cea mai nasoală întâmplare nu a fost pe scenă, ci la un eveniment. Cântam și a venit un domn, mi-a dezlegat șorțul…noroc că am fost rapidă și am pus mâna pe el, că altfel se întâmpla o nenorocire.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Sigur, aveam 10 ani și am câștigat un premiu iar din banii primiți i-am luat o floare surorii mele pentru că era ziua ei de naștere.

“Spun sincer că ne mai vine să fugim unul de altul” mărturisește frumoasa cântăreață

Ești căsătorită de 14 ani cu maestrul Marius Zorilă. Amândoi în aceeași branșă. Cum se îmbină familia cu muzica? Este vreunul dintre voi gelos?

-Nu știu cum ar fi dacă nu aș lucra , nu m-am gândit niciodată la asta. Noi ne considerăm norocoși dar câteodată spun sincer că ne mai vine să fugim unul de altul. Noroc că acestea sunt situații foarte rare. Lucrurile se echilibrează între timp pentru că amândoi ne dorim liniște și am învățat foarte multe unul de la altul.

Un sfat de căsnicie: “E bine ca atunci când unul dintre noi este nervos celălalt să tacă”

Cum reușiți să aplanați conflictele, inerente într-o familie? Cine cedează primul?

-După atâția ani de stat și lucrat împreună cred că cedăm fiecare. Dar la început cedam pe rând, niciodată împreună. E bine ca atunci când unul dintre noi este nervos celălalt să tacă, să nu ‘inflameze’ situația, să nu toarne gaz pe foc. Iar atunci când unul dintre noi e supărat ne încurajăm reciproc și ne oferim mai multă iubire. Eu și Marius ne simțim foarte mult unul pe altul.

“Îmi aduc aminte că plângeam de zici că mă porneam cu telecomanda” își amintește Lavinia Goște

Ai două fetițe minunate. Te-a confruntat vreodată cu depresia post natală?

-După naștere am devenit un om mult mai sensibil. Și azi îmi aduc aminte că plângeam de zici că mă porneam cu telecomanda. Nu a fost ușor cu doi copii din prima, îmi era foare frică să nu fac ceva greșit, să nu mă descurc. Eu așa am fost învățată de mică, să fie totul cu punct și virgulă, dar când am văzut doi copii de 2 kilograme nu am știut cum voi reuși să mă descurc, dar iată că totul s-a echilibrat.

Care consideri că este cea mai mare realizare a ta de până acum?

-Fetele mele, fără doar și poate.

“Nu aș mai avea încredere în oameni”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, ce ai simțit?

-Cel mai greu moment rămâne deocamdată în sufletul meu.

Dacă ai putea da timpul înapoi, ce greșeală nu ai mai repeta?

-Nu aș mai avea încredere în oameni.

Ai operații estetice sau vei face, atunci când va fi nevoie?

-Deocamdată nu am operații estetice. Poate după 40 de ani, dacă voi avea nevoie, sigur o să-mi fac.

Ce ne poți spune despre muzica pe care o cânți și transmiți oamenilor?

-Muzica mea, de acolo de unde vin eu, este o muzică de o energie aparte dar și liniștită. La fel cum sunt și locurile Țării Codrului din Județul Satu Mare.

Ce planuri și proiecte ai în acest moment și pentru anul 2023?

-Am planuri mari, de aceea păstrez puțin secret, dar pot să va spun că am muzică pregătită pentru tot romanul!