Legătura secretă dintre Diana Bart și Gigi Becali. Vedeta Prima TV ”transferată” de FCSB

Diana Bart a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, ce legătură există între ea și Gigi Becali. Vedeta de la Prima TV și patronul FCSB sunt ”uniți” de clubul sportiv, căci prezentatoarea se recuperează la medicii angajați de latifundiarul din Pipera după ce a călcat strâmb și a ajuns să se deplaseze cu ajutorul cârjelor.

Legătura dintre Diana Bart și Gigi Becali

Diana Bart a ajuns în urmă cu câteva săptămâni, iar acum vedeta a povestit, pentru FANATIK, cum mai e cu piciorul. Realizatoarea tv se recuperează destul de bine și asta datorită personalului medical de la ne-a spus că și-a scos piciorul din orteză săptămâna trecută, după ce a respectat recomandările doctorilor.

La finalul lunii septembrie, a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, cum a ajuns în cârje. „Mai trist e că eram cu cea mică în brațe, noroc că n-am scăpat-o! Pur și simplu, am călcat într-o parte și l-am rupt, ca să fie bună treaba!”, ne spunea, pe scurt, bruneta.

„Am început și recuperarea, o fac la FCSB”

Contactată pentru a afla cum decurge recuperarea, Diana Bart a dezvăluit că face recuperare în baza celor de la FCSB, club condus de Gigi Becali. „Acum sunt binișor cu piciorul, l-am scos săptămâna trecută din orteză. Am respectat cu sfințenie regula. Piciorul se refăcuse bine. Dar sâmbătă am fost la o petrecere. Am uitat de piciorul pe care îl abia îl scosesem din gips și am dansat. Așa că seara m-am trezit cu dureri mari și am ajuns de urgență la Floreasca.

Radiografia a arătat bine, doar am forțat eu. Am început si recuperarea, o fac la FCSB, la medicii de acolo, fac recuperare cu Ovidiu Kurti, un medic kinetoterapeut cu care se recuperează sportivii clubului”, a declarat Diana Bart, în exclusivitate pentru FANATIK.

Diana ne-a zis că a avut norocul să dea peste un foarte bun medic, unul căruia îi mulțumește din suflet pentru grija pe care i-a purtat-o. Datorită lui, frumoasa prezentatoare se poate deplasa azi fără probleme. Despre ortopedul ei a spus că e foarte empatic și un profesionist desăvârșit.

„Am avut noroc de un medic excelent”

„Am avut noroc de un medic excelent, care m-a ținut sub supraveghere, profesor doctor Marius Uscatu, unul dintre cei mai buni ortopezi, un medic foarte empatic. Asta după ce în prima faza am ajuns la o clinică privată, în ziua în care mi-am rupt piciorul. Medicul de acolo mi-a zis că nu am nimic Am insistat să îmi dea radiografia, simțeam că e ceva în neregulă, și așa am ajuns la profesor doctor Marius Uscatu”, ne-a mai spus Diana Bart.

Perioada în care a fost nevoită să se deplaseze cu ajutorul cârjelor a fost una frustrantă pentru co-prezentatoarea show-ului „Cursa iubirii” de la Prima TV. „Merg așa la muncă. Ba mai mult, chiar încep filmările pentru o emisiune live, și e musai să fiu acolo. Știi cum e?

Până te obișnuiești e greu! Mi-a fost foarte greu în primele două zile în care chiar a trebuit să stau cu piciorul în sus. Era super-frustrant că eu nu pot să fac nimic. Nici măcar pentru copii să le fac mâncare. Am început să mă obișnuiesc cu orteza și să merg”, ne povestea de curând Diana Bart. Diana Bart prezintă, alături de Cove, în fiecare duminică de la ora 22:00, Cursa Iubirii.