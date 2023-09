Celebră prezentatoare tv din România a ajuns în cârje: ”Nu pot să fac nimic”

Toată lumea a avut un șoc atunci când a văzut-o pe celebra prezentatoare tv la un eveniment care a avut loc aseară, miercuri, 27 septembrie 2023, în Capitală! FANATIK are imaginile cu frumoasa și carismatica brunetă, dar și declarații despre ceea ce a pățit!

Una din cele mai frumoase prezentatoare tv din România a ajuns în cârje!

Diana Bart a apărut la fel de sexy cum o știm, chiar și cu cârjele la purtător, la gala organizată de „Prima Fest”, în care trustul Clever și-a prezentat noutățile în materie de programe tv.

Deși nu e într-o situație foarte fericită, având piciorul rupt, focoasa prezentatoare tv nu a putut lipsi de la acest eveniment și a fost alături de colegii ei, chiar dacă se putea deplasa cu greu, fapt pentru care merită toată aprecierea!

a explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, cum de a ajuns în cârje. Practic, realizatoarea tv a călcat strâmb, la propriu, și era cât pe ce să fie operată fără să fie nevoie cu adevărat de vreo intervenție chirurgicală. A avut suficientă intuiție încât să consulte și alți doctori, așa că a scăpat de o operație inutilă, după cum ne povestește chiar ea, în rândurile de mai jos!

Diana Bart explică, pentru FANATIK, necazul prin care a trecut: „I-am zis vreo două acelui doctor”

„Sunt în cârje pentru că am vrut să atrag azi atenția cu niște accesorii noi. Glumesc! Nu am ajuns așa de la tocuri, de la platforme, nici măcar la schi. Pur și simplu eram pe niște teniși… Mai trist e că eram cu cea mică în brațe, noroc că n-am scăpat-o! Pur și simplu, am călcat într-o parte și l-am rupt, ca să fie bună treaba!

Trebuie să stau două luni cu cârjele astea. M-am dus, după ce mi-am rupt piciorul, nu mă durea foarte tare, dar am simțit în os ceva. Și m-am dus la un doctor ortoped, bineînțeles. I-am zis: `Domnule doctor, dați-mi și mie ceva`. Mi-a zis că am o entorsă și să mă duc acasă. I-am zis: `Dați-mi și mie o radiografie că simt că am ceva în os` și mi-a zis nu că nu are rost să mă radieze aiurea.

L-am rugat frumos, la insistențele mele, apoi mi-a zis că mă bagă în operație. Și zic: `Ce? Păi mai devreme mă trimiteați acasă că nu era nimic`. I-am zis vreo două acelui doctor și m-am mai dus la vreo doi doctori și nu e cazul de vreo operație. E vorba de malleolus, care e un os foarte subțire și n-are cum să mă opereze, dar am recuperare. S-a întâmplat acum două săptămâni și mai am de stat o lună și jumătate.

„Era super-frustrant că eu nu pot să fac nimic, nici măcar pentru copii să le fac mâncare”

Merg așa la muncă, ba mai mult, chiar încep filmările pentru o emisiune live, și e musai să fiu acolo. Știi cum e? Până te obișnuiești e greu! Mi-a fost foarte greu în primele două zile în care chiar a trebuit să stau cu piciorul în sus. Era super-frustrant că eu nu pot să fac nimic. Nici măcar pentru copii să le fac mâncare, dar am început să mă obișnuiesc cu orteza și să merg.

Pot totuși să pun piciorul în pământ, dar e greu. Mi-am dat seama cât de greu e celor care chiar au această problemă permanent”, a mărturisit Diana Bart, prezentatoare tv la Prima, în dialogul purtat cu FANATIK.

Vedeta cunoscută pentru emisiunile „Flash Monden” și „Primii câștigă”, pe care a realizat-o alături de , a dezvăluit și ce alte proiecte are dincolo de televiziune, dar și ce (nu) mănâncă de arată atât de bine.

Ce face frumoasa prezentatoare tv în afara televiziunii. Are un meniu extrem de strict și îi învață pe oameni despre nutriție

„În afară de televiziune, eu am un proiect online pe Instagram. Am pagina mea de cooking. Mai nou, am început alături de un nutriționist, Mario Popescu, tipsuri pe sănătate și nutriție care prind foarte bine.

Le arătăm oamenilor cum și ce trebuie să mănânce, ce să asocieze, ce să nu asocieze și cât de multe greșeli facem zilnic în alimentație. E păcat de noi și de sănătatea noastră, dar văd că lumea e foarte deschisă și urmărește cu mare interes aceste informații și mă bucură enorm”, ne-a zis Diana Bart.

Îndrăgita prezentatoare tv de la Prima ne-a dezvăluit, în continuare, cum stă ea la capitolul alimentație. Și-a setat niște principii în materie de mâncare! A scos din meniul ei câteva lucruri.

„Nu mănânc zahăr, nu mănânc făină… Am avut, uite, de exemplu, mai mâncam câte un desert în weekend-uri. Acum, de vreo trei luni nu mai consum deloc zahăr. Dacă vreau deserturi, foarte rar, le prefer pe cele vergane cu îndulcitori naturali care nu au impact asupra glicemiei atât de mare. Nu consum produse cu făină albă, prăjeli. Nu mănânc nimic cu conservanți. Sunt atentă la tot ce cumpăr”, a specificat Diana pentru FANATIK.