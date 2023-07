Leguma care are mai mult fier decât orice tip de carne. O poți cultiva ușor în grădină și e recomandată și în diete

Doctorul Oana Cuzino a dezvăluit care este leguma mai bogată în fier decât carnea roșie. Prin consumul acesteia, un adult își poate lua doza necesară și este o soluție excelentă pentru persoanele vegane și vegetariene.

Leguma mai bogată în fier decât carnea roșie

Conform medicului Oana Cuzino, doza zilnică recomandată de fier pentru un adult este cuprinsă între 8 și 27 mg. În mod normal, aceasta poate fi luată din alimente, însă în momentul în care apar carențe, poate fi nevoie de suplimente.

În această situație ajung adesea persoanele vegane sau vegetariene, deoarece din meniul lor lipsește categoric carnea, despre care se crede că este principala sursă de fier,

De exemplu, spanacul, preferat de , conține mai mult fier într-o 100 de grame decât aceeași cantitate de carne roșie, ba chiar cu 2,2 mai mult decât somonul.

„Legumele frunzoase, precum spanacul – preferatul lui Popeye marinarul – conțin foarte mult fier. 3 căni de spanac conțin 18 mg de fier, iar o salată de spanac este suficientă pentru a întruni necesarul zilnic de fier.

În comparație cu carnea roșie, spanacul are chiar ceva mai mult: 100 g de spanac conțin 2,7 mg de fier față de 2,6 mg găsite în 100 g de carne. Diferența este, însă, că fierul din alimentele de origine animală are o absorbție mai mare în organism decât fierul din surse vegetale/legume, însă nu vine la pachet cu creșterea lipidelor în sânge sau acumularea de homocisteină”, a scris Oana Cuzino pe

Ce alte alimente mai conțin fier

În lipsa fierului, care joacă un rol important în producerea de celule roșii din sânge, care transportă oxigenul în corp, se poate ajunge chiar și la anemie. Pentru a evita această situație, e bine de știut că, pe lângă spanac, mai sunt și alte legume bogate în fier.

Broccoli-ul, de pildă, mai are în plus și alți nutrienți esențiali, precum vitamina C, vitamina K și magneziul. De altfel, o cană de linte adăugată în supă sau salată oferă corpului mai mult fier decât o friptură de 230 de grame. Mai mult, este bogată în proteine, fibre alimentare și potasiu.

Alte alimente bogate în fier sunt: varza kale, cartoful copt, semințele de susan, cajuul, năutul, ciocolata neagră, mangoldul sau sfecla elvețiană, dar și fasolea roșie Kidney, conform Oanei Cuzino.