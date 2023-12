Leguma din România care a ajuns să coste de trei ori mai mult. Unii români evită să se mai uite la preț atunci când o achiziționează

Una dintre cele mai consumate și cumpărate legume din țară stârnește semne de îngrijorare prin costurile actuale. Sunt de trei ori mai ridicate decât în anul precedent, dar leguma se achiziționează în continuare într-un număr cât mai mare, fiindcă face parte din aproape orice meniu zilnic al nostru.

Ce legumă des consumat de români costă acum de trei ori mai mult decât în 2022

Legumele, fructele, și nu numai, s-au scumpit galopant în România, în ultimii doi ani. În ciuda prețurilor majorate, pe unele astfel de produse alimentare nu avem cum să le ocolim, fiindcă reprezintă hrana noastră zilnică. Cât costă în prezent un kilogram de ceapă?

Ceapa, una dintre legumele fără de care cu greu ne-am putea lipsi, fiindcă se adaugă aproape în majoritatea preparatelor, În piețe și pe rafturile din magazine se găsește cu 6 lei per kilogram.

Am putea remarca doar o ușoară scădere al prețului cepei față de începutul acestui an. În martie, leguma valora 8 lei kilogramul, direct de la producătorii locali, oamenii fiind șocați. Ce a dus la această situație? Specialiștii dau vina pe inflația foarte mare, seceta și războiul de la graniță.

Nu este deloc plăcut pentru români să dea 6 lei pe un kilogram de ceapă, mai ales că se apropie sărbătorile de iarnă și trebuie să achiziționeze diferite produse, care și acestea au costuri destul de mari. De exemplu, un kilogram de carne de porc pornește de la 25 de lei.

De altfel, la nivel global producția de ceapă a început să fie afectată. Unele dintre cele mai importante țări producătoare, Maroc, Turcia sau India au luat măsuri dure pentru a-și proteja recoltele, precum interzicerea exportului.

În Filipine situația este și mai neplăcută, prețul unui kilogram de ceapă depășindu-l pe cel de carne. La nivel național ne confruntăm cu o scădere a producției interne de ceapă, fiind parcă tot mai dependenți din import. În supermarketuri primează ceapa din Polonia, Olanda, Grecia sau Franța, spre deosebire de cea a producătorilor locali.

Beneficiile consumului de ceapă

Dincolo de scumpiri, . Medicii ne sfătuiesc să o includem în meniul zilnic deoarece ne întărește sistemul imunitar, de care avem mare nevoie în această perioadă, a sezonului rece, marcat de viroze.

”Această legumă conține vitamina C, un nutrient implicat în susținerea imunității, repararea țesuturilor și absorbția fierului. Vitamina C acționează, de asemenea, ca un puternic antioxidant în corpul tău, protejându-ți celulele împotriva daunelor provocate de radicalii liberi (…) Un alt beneficiu al cepei este conținutul de vitamina C, care este necesară pentru producerea de colagen. Așadar, consumul regulat de ceapă previne îmbătrânirea prematură a pielii.

Ceapa este, de asemenea, bogată în complexul de vitamine B, inclusiv folat (vitamina B9) și piridoxină (vitamina B6), care joacă roluri-cheie în metabolism, producția de celule roșii din sânge și funcția nervoasă (…)”, explică medicul Oana Cuzino pe