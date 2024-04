Leguma ieftină care scade nivelul zahărului din sânge. Face minuni și pentru sistemul digestiv

Deși este un aliment ce are efecte pozitive asupra organismului, având și un preț destul de mic, mulți români se feresc să consume fasole. Un bonus este că poate fi preparată în mai multe feluri și scade nivelul zahărului din sânge.

Fasolea, leguma ieftină care scade colesterolul din sânge

Indiferent că ne referim la fasolea uscată sau la cea păstăi, această legumă este una care are multiple beneficii pentru sănătate, iar specialiștii recomandă consumul regulat. Totuși, mulți oameni o evită.

Atunci când vorbim despre fasole, facem referire la , ce poate scădea nivelului colesterolului și a lipidelor din sânge. Totodată, fasolea este bogată în fibre.

Astfel că, reduce și zahărul din sânge, în timp ce , hipertensiunii arteriale și bolilor digestive. În plus, are și un gust bun, este sățioasă și poate fi gătită într-o mulțime de feluri: ciorbă de fasole, iahnie, mâncare de fasole verde păstăi sau mâncărică.

Leguma este ieftină, bogată în vitamina K și are în compoziție calciu, fier și magneziu. Toți acești nutrienți joacă un rol important în menținerea sănătății oaselor și reduc riscul apariției fracturilor, notează

Conține proteine

Pe de altă parte, fasolea conține carbohidrați și proteine și poate fi considerată „prietena inimii”. Inclusiv Mihaela Bilic a lăudat acest aliment și a dezvăluit că este bună chiar și pentru cei care vor să slăbească.

„Fasole păstăi…de orice culoare! Niciodată nu a fost mai ușor de demonstrat cât de dietetice și sănătoase sunt legumele pentru siluetă, ca atunci când vorbim despre fasolea verde…sau albă. Niciun strop de grăsime, urme de proteine, aproape 3,5% glucide și acestea reprezentate majoritar de fibre (2,5g la 100g produs).

Ce nutrienți găsim în fasolea verde? Apă in principal și fibre in special, un pic de vitamina C plus satisfacție maximă- nu e de colea să ai burta plină cu doar 35cal/100g. Acesta e rolul legumelor în alimentația umană: să aducă vitamine, minerale, apă si fibre. Să fie clar, nu din legume creștem, ci din produse hrănitoare, bogate in grăsimi și proteine. Cât despre energia pentru mișcare, ea vine din alimentele bogate în carbohidrați/amidon, adică din făinoase si leguminoase (de ex. fasolea boabe).

Înapoi la fasolea verde! Care este beneficiul ei? Dă volum mâncării, e garnitura perfectă, ne creează satisfacția că avem o porție mare, generoasă. Bineînteles că o putem consuma ca fel unic, însă nu o să țină prea mult de foame”, a scris Mihaela Bilic