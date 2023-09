Leo de la Strehaia a fost eliberat din pușcărie! Primele imagini cu sponsorul maneliștilor

Leo de la Strehaia a fost eliberat din pușcărie și a postat o imagine pe pagina sa de Facebook, astăzi, 5 septembrie 2023. Controversatul personaj monden a fost însoțit de cei mai dragi oameni din viața sa la ieșirea din Penitenciarul din Drobeta Turnu Severin.

Leo de la Strehaia, primul mesaj din libertate

Fostul iubit al a ajuns în urmă cu doi ani. Bărbatul a fost condamnat într-un dosar de evaziune fiscală.

ADVERTISEMENT

La ieșirea din închisoare, Ion Stelică Mihai a transmis un mesaj pe : „Vă pup, prieteni! Am venit acasă de la pușcărie”.

Leo de la Strehaia a ajuns în spatele gratiilor în anul 2021, în urma unei condamnări la doi ani cu executare.

ADVERTISEMENT

Sponsorul maneliștilor, așa cum mai este cunoscut, a fost acuzat de evaziune fiscală, însă dosarul pentru care a fost băgat la zdup nu a fost prima sa întâlnire cu Codul Penal.

După cum a relatat FANATIK în luna septembrie a anului 2021, Leo a fost în atenția autorităților pentru diverse infracțiuni economice precum înșelăciunea, alături de fiul său, Alin.

ADVERTISEMENT

Revenind la dosarul de evaziune fiscală, trebuie precizat că în această speță a fost condamnat și băiatul său, la un an și două luni. Sentința lui a fost, însă, cu suspendare. Leo a declarat pentru FANATIK, atunci când și-a aflat verdictul, că s-a dat ordin să fie executat.

Probleme de sănătate în închisoare

Ajuns în spatele gratiilor, Leo de la Strehaia s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Controversatul om de afaceri a ajuns, la un moment dat, de urgență la spital, transportat direct din celulă.

Fiul său a vorbit cu FANATIK, pe 4 octombrie 2021, după ce Leo ajunsese la spital. „Se simțea foarte rău. Din ce am înțeles, avea nevoie și de oxigen.

ADVERTISEMENT

Am vorbit puțin cu el, are mari probleme de sănătate. Sper să se refacă. El are mari probleme de sănătate, comorbidități cum se zice, încă de dinainte”, ne spunea Alin, fiul lui Leo.

„Tata se împăcase cu ideea că va ajunge la închisoare”

Nu doar tatăl său, Leo, a dat de necaz din cauza COVID când a început pandemia. Alin ne-a povestit tot atunci că și bunica lui a fost afectată de boală. De asemenea, băiatul lui Ion Stelică Mihai ne-a mai povestit că tatăl său se împăcase deja cu ideea că va ajunge la închisoare.

„Tata se împăcase cu ideea că va ajunge la închisoare. Știa după felul în care s-a desfășurat procesul că nu are șanse să scape. Dar puteau să îl lase să își termine tratamentul, să scape de coronavirus, apoi să îl ducă acolo.

Iar asta din două motive, zic eu, de bun simț. Îi poate îmbolnăvi pe alții la închisoare și pentru că nu poate fi îngrijit așa cum trebuie la pușcărie, mai ales că el are probleme cardiace. Este diabetic. E supraponderal și are și alte probleme de sănătate”, ne-a zis acum doi ani fiul lui Leo.