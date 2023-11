Leo Messi, atac surprinzător la Pep Guardiola. “A făcut mult rău fotbalului”

Câștigătorul a 8 baloane de aur a oferit un interviu pentru în care a vorbit despre perioada de la Barcelona. Dar, și despre tehnicianul care a schimbat fotbalul modern. Leo Messi a adresat câteva cuvinte surprinzătoare la adresa lui Pep Guardiola. Atacantul consideră că antrenorul a făcut mult rău fotbalului.

Leo Messi, cuvinte surprinzătoare la adresa lui Pep Guardiola

În cadrul interviului, Leo Messi susține că Pep Guardiola a făcut mult rău fotbalului prin stilul pe care l-a aplicat, în mod special, la Barcelona. Argentinianul este de părere că tehnicianul lui Manchester City a revoluționat “sportul rege” doar prin simplitatea sa. și că este cel mai bun antrenor.

ADVERTISEMENT

“Ceea ce cerea el era relativ simplu și toți încercau să-l imite. A influențat mult jocul, și nu doar în Spania. Este incredibil ceea ce a reușit cu modul propriu în care ne-a făcut să jucăm.

Pep a influențat fotbalul, și numai în Spania, dar și în afara țării. De fapt, Guardiola a făcut foarte mult rău fotbalului, pentru că ceea ce pretindea el era aparent simplu și toți sperau să-l imite.

ADVERTISEMENT

Când mă uitam la ceea ce se juca în străinătate, am înțeles cu adevărat ce și unde am reușit să ajungem. A fost efectiv incredibil. Nu am nicio îndoială când spun că Pep Guardiola rămâne un antrenor special, probabil cel mai bun pe care l-am avut în cariera mea”, a spus Leo Messi.

La admiración total de Messi a Guardiola.

"Le hizo mucho mal al fútbol. Parecía tan sencillo que todo el mundo quería copiarle. Después me encontré mucho Guardiola por ahí… Y te das cuenta de lo que hicimos". Lunes a las 22.00h en — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol)

Messi și-ar dori să se retragă de la Barcelona

“Aș fi putut să mă întorc la Barcelona, ​​dar nu a fost să fie, chiar dacă prima mea dorință a fost întotdeauna să mă întorc acasă, să joc pentru Barca și să mă retrag acolo, așa cum am visat mereu, dar nu a fost posibil.

ADVERTISEMENT

Voi locui din nou în Barcelona, acolo unde sunt prietenii mei, dar nu ca antrenor sau jucător. Slavă Domnului, am avut o carieră extraordinară în Europa și am câștigat tot ce visam.

Acum că am decis să vin în Statele Unite, nu cred că voi juca din nou în Europa. Bineînțeles că îmi va lipsi pentru tot restul vieții să joc în Liga Campionilor sau La Liga. Sunt jocuri cu o aromă aparte.

ADVERTISEMENT

Mă bucur pentru ceea ce a fost, așa că nu am nicio frustrare. Am avut multe oferte vara trecută din Europa și Arabia Saudită, dar am ales să vin la Miami și sunt mulțumit. Sunt fericit aici”, a declarat .