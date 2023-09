Lidl bagă la ofertă produsele care rup norma, de luni, 25 septembrie 2023. Stocurile sunt limitate

Începând de luni, 25 septembrie 2023, Lidl bagă la ofertă produsele apreciate de români. Acestea se vir vinde foarte repede, așa că cei care vor să le achiziționeze trebuie să consulte bine reducerile.

Lidl bagă la ofertă produsele care rup norma, de luni, 25 septembrie 2023

În fiecare săptămână, , iar multe dintre ele sunt foarte căutate de români. Clienții pot găsi la reducere alimente de bază, precum și unele dulciuri sau produse pentru casă.

Unul dinte produsele aflate la reducere este laptele de la Pilos, cu 1,5% grăsime, care poate fi achiziționat la prețul de 3,49 lei, având o reducere de 20%, de la prețul original de 4,39 lei.

Uleiul de floarea-soarelui de la Argus va putea fi găsit în magazinele Lidl din 25 septembrie, la prețul de 7,99 lei. Cei care vor să-l cumpere trebuie să știe că stocul este limitat.

, fără piele, are prețul de 2,49 lei per 100 g, fiind redus cu 21%. De asemenea, și pulpele de pui cu os (La Provincia), au prețul de 2,39 lei per 100 g. Atenție, însă, pentru că stocurile sunt limitate!

Clienții pot achiziționa la reducere și pate de la Pikok, care are o reducere de 22%. Acest produs va costa 3,49 lei de luni și este disponibil în trei arome, și anume piper, țărănesc și șuncă.

Tot de la Pikok, românii pot cumpăra și salamul feliat Victoria, la prețul de 5,49 lei. Salamul secuiesc de la același producător, clasic sau picant, va putea fi achiziționat de luni la prețul de 10,99 lei. Șunca de pui feliată de la Pikok va avea o reducere de 30% și va costa doar 3,49 lei.

Măslinele verzi umplute cu pastă de ardei de la Baresa vor avea și ele o reducere de 24%. Astfel, de la prețul original de 5,29 lei, acestea vor putea fi cumpărate cu 3,99 lei săptămâna viitoare, potrivit .

Cârnăciorii picanți de la Periș vor avea prețul de 12,99 lei, iar stocul este limitat. Alte produse ale căror stocuri sunt limitate sunt midiile prefierte în suc propriu (19,99 lei), gogoșile cu brânză de vaci (7,99 lei), cașcavalul Penteleu de la Covalact (18,99 lei), kaizerul afumat de la Cris-Tim (12,99 lei)și șunca de Praga de la Matache Măcelaru’ (8,29 lei).