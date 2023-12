Lidl scoate la vânzare de luni, 18 decembrie 2023, produsele pe care toți românii le vor înainte de sărbători. Nu vor sta mult pe raft

Începând de luni, 18 decembrie, Lidl scoate la vânzare produsele pe care românii le vor înainte de sărbători. Sunt multe oferte bune, așa că stocurile se vor termina destul de repede.

Produsele dorite de toți românii înainte de sărbători, scoase la vânzare de Lidl de luni, 18 decembrie 2023

se schimbă în fiecare săptămână, iar clienții se pot bucura de reduceri la mai multe produse, fie că este vorba despre alimente, produse de curățenie sau de îngrijire personală.

În această perioadă, mulți români își vor face cumpărăturile pentru sărbători, iar multe dintre produsele pe care și le doresc pot fi găsite pe rafturile Lidl.

Românii pot alege dintr-o gamă largă de mezeluri săptămâna viitoare. Unul dintre produse este spata de porc, care se vinde cu 1,79 lei per 100 g. Pulpa de porc, fără os, are prețul de 1,89 lei per 100 g.

Clienții pot achiziționa și mixul grill de porc, la prețul de 2,79 lei per 100 g, însă stocul este limitat, la fel ca ciocănelele de pui de la CocoRico. Acestea din urmă au prețul de 1,39 lei per 100 g.

Tot la capitolul carne, clienții Lidl vor găsi și curcan întreg, care va avea o reducere de 24%. Astfel, produsul va costa 1,89 lei per 100 g săptămâna viitoare.

Pentru rasol de vită cu os, feliat, prețul va fi de 3,39 lei per 100 g, iar costița de porc, feliată și afumată, de la Baroni, va costa 2,79 lei per 100 g. Ambele produse au o reducere de 15%, respectiv 23%.

Salamul de Sibiu de la Cămara Noastră va putea fi cumpărat la prețul de 22,49 lei, iar salamul țărănesc cu șuncă, feliat, de la Pikok, cu 3,49 lei. Acesta din urmă este redus cu 30%, prețul inițial fiind de 4,99 lei. La raft va putea fi găsit, în stoc limitat, salamul Săsesc de la Cris-Tim, la prețul unic de 3,99 lei.

Ce alte produse vor avea reduceri mari

În afară de carne și mezeluri, la prețuri foarte bune. De exemplu, brânza Gouda felii va avea o reducere de 21% și va costa, săptămâna viitoare, 6,99 lei.

Telemeaua de oaie de la Pilos (300 g) va fi și ea redusă și va putea fi achiziționată la prețul de 12,49 lei. De asemenea, brânza Gorgonzola de la Milbona, disponibilă în variantele dulce/picantă, va costa 9,99 lei.

Un borcan de ciuperci feliate de la Freshona va costa doar 4,19 lei săptămâna viitoare, având o reducere de 30%. Borcanul de castraveți cornichon, de la același producător, va avea prețul de 5,99 lei.

Gospodinele care se pregătesc să facă preparatele de sărbători trebuie să știe că făina albă pentru cozonac de la Șapte Spice va costa doar 2,99 lei, iar stocurile sunt limitate.

În plus, cei care vor un cozonac gata preparat îl pot achiziționa pe cel cu nucă de la Tastino. Pentru 600 g, acesta are prețul de numai 8,99 lei, potrivit catalogului cu oferte .