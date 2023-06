Lionel Messi a părăsit-o pe PSG la finalul acestui sezon și a ales să părăsească fotbalul european. după două sezoane petrecute pe Parc des Princes. La două săptămâni de la plecarea din Franța, campionul mondial a fost premiat de francezi.

Lionel Messi, premiat în Franța, deși a părăsit PSG și a semnat cu Inter Miami

Lionel Messi a înregistrat cifre excelente în tricoul celor de la PSG în sezonul recent încheiat. „Decarul” argentinian a fost desemnat de francezi cel mai bun jucător străin din Ligue 1. Alături de PSG, argentinianul a cucerit titlul în Franța.

În cele 32 de partide pe care le-a adunat în campionat, Lionel Messi a înscris 16 goluri și a oferit 16 pase decisive. Septuplul Balon de Aur a încheiat pe locul 10 în clasamentul golgheterilor. Lider în acest top a fost Kylian Mbappe, care a înscris 29 de goluri pentru campioana Franței.

După ce a încheiat aventura la PSG, Lionel Messi a jucat pentru Argentina în meciul de pregătire, scor 2-0 cu Australia. , noua sa echipă finanțată de David Beckham.

Când ar putea debuta Lionel Messi și Sergio Busquets la Inter Miami

După Lionel Messi, Inter Miami a oficializat transferul lui Sergio Busquets. Cei doi fotbaliști ai Barcelonei vor juca din nou împreună după o perioadă de doi ani. Următoarea țintă a americanilor este antrenorul argentinian Gerardo “Tata” Martino, care a colaborat cu Messi atât la Barcelona, cât și la naționala Argentinei.

Niciunul dintre cei doi fotbaliști nu a apucat să debuteze pentru Inter Miami. Conform Mundo Deportivo, echipa din MLS pregătește un moment special pentru prima partidă a lui Lionel Messi și Sergio Busquets în SUA. Cei doi jucători ar urma să fie prezentați pe 21 iulie, la meciul lui Inter Miami cu Cruz Azul.

Duelul de pregătire va avea loc în Leagues Cup, o competiție în care se confruntă echipe din Statele Unite ale Americii și Mexic. Până la acel meci, Inter Miami are de disputat alte patru meciuri în Major League Soccer. Totuși, formația patronată de David Beckam nu are de gând să-i trimită pe teren pe Messi și Busquets până pe 22 iulie.

Lionel Messi nu a ajuns la un acord cu Barcelona

Lionel Messi și Sergio Busquets ar fi putut să evolueze din nou împreună la Barcelona. Totuși, starul argentinian nu a ajuns la un numitor comun cu oficialii grupării blaugrana, în timp ce mijlocașul spaniol nu și-a prelungit contractul. Campionul mondial a semnat un contract valabil pe două sezoane și jumătate cu Inter Miami, cu opțiune de prelungire.

„Deși am auzit că s-a spus că La Liga a acceptat totul și că era în regulă pentru ei să mă întorc, mai erau multe alte lucruri de pus la punct. Am auzit că trebuie să vândă jucători sau să scadă salariile jucătorilor și adevărul este că nu am vrut să trec prin asta.

Am fost deja acuzat de multe lucruri care nu erau adevărate în cariera mea la Barcelona și eram deja puțin obosit. Nu am vrut să trec prin toate astea. Când trebuia să plec, La Liga acceptase să mă legitimeze, dar până la urmă nu s-a putut”, a declarat Lionel Messi.