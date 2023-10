Liviu Ciobotariu, după eliminarea lui Sepsi din Cupa României Betano: „Durerea este cu atât mai mare”

Sepsi, câștigătoarea en-titre a Cupei României Betano, a fost eliminată încă din grupe în actuala stagiune a „competiției surprizelor”. Covăsnenii au pierdut cu 0-1 pe terenul celor de la Corvinul Hunedoara, iar , le-a ruinat orice șansă de calificare covăsnenilor.

Sepsi, eliminată din Cupa României Betano

Deși , Sepsi a cedat în doua etapă a Cupei României Betano, scor 0-1 cu divizionara secundă Corvinul Hunedoara. Singurul gol al meciului a fost marcat de Manolache în minutul 57.

Victoria Petrolului pe terenul Chindiei Târgoviște, scor 2-0, a făcut ca Sepsi să fie eliminată matematic încă din grupele Cupei României Betano. În prima etapă, formația finanțată de Laszlo Dioszegi a remizat cu Hermannstadt, scor 1-1. Liviu Ciobotariu a recunoscut la finalul meciului de la Hunedoara că echipa sa s-a prezentat extrem de modest.

”Este clar că suntem ieșiți din această competiție, ne-am prezentat foarte slab. N-am avut ocazii de gol, am jucat contra unei echipe de liga a doua și vreau să-i felicit pentru victorie.

Am jucat slab, foarte slab, penibil, n-am avut inspirație, nu ne-am apărat bine, am luat un gol din fază fixă unde trebuia să facem apărare om la om.

Ciobotariu: „Suntem deținătoarea trofeului și cu atât este durerea mai mare”

O situație delicată, pentru că suntem deținătoarea trofeului și cu atât este durerea mai mare. Am ieșit pe ușa din spate pentru că nu ne-am prezentat așa cum trebuia. Știam că întâlnim o echipă cu entuziasm, cu atitudine și am pierdut toate duelurile, n-am jucat practic nimic.

În afară de suporterii noștri care au fost la înălțime, noi am jucat foarte slab. Am venit cu moral, cu încredere, știam că adversarul are agresivitate în joc, că luptă pentru fiecare meci, iar noi nu ne-am prezentat așa cum trebuia. Foarte, foarte slab.

Nu ne-au ieșit pasele, n-am verticalizat, am pasat mult înapoi, am pierdut foarte multe mingi la mijlocul terenului. Am schimbat și sistemul pentru a reuși să marcăm, dar n-a fost de ajuns”, a declarat Liviu Ciobotariu.

Pe lângă Sepsi, Chindia Târgoviște este a doua formație care părăsește Cupa României Betano în faza grupelor. Dâmbovițenii au pierdut și în prima etapă, scor 0-2 împotriva celor de la Corvinul Hunedoara. În celălalt meci al Grupei A se înfruntă Progresul Pecica – FC Hermannstadt.

Liviu Ciobotariu nu se gândește la plecare: „Nu este felul meu”

Liviu Ciobotariu se consideră principalul vinovat pentru eșecul celor de la Sepsi. Totuși, antrenorul nu se gândește să plece de pe banca formației patronate de Laszlo Dioszegi.

„De fiecare dată când echipa pierde, primul responsabil este antrenorul împreună cu staff-ul. E clar că-mi reproșez foarte multe. Eu sunt vinovatul principal pentru că eu fac antrenamentele, primul ’11’ și schimbările.

N-am cum să renunț niciodată, nu este felul meu. E clar că atunci când lucrurile nu merg, te aștepți la orice ca și antrenor. Conducerea a fost alături de mine, de echipă, a avut răbdare, a venit această înfrângere și vom vedea în continuare”, a mai spus Liviu Ciobotariu.