Grupele Cupei României Betano, etapa 2. Deținătoarea trofeului deschide balul, la Hunedoara, începând cu ora 15:00

În perioada marți, 31 octombrie – vineri, 3 noiembrie, au loc partidele din etapa a 2-a a fazei grupelor din Cupa României Betano, mai rămânând apoi de jucat o singură etapă pentru a se stabili cele două echipe calificate din cele patru grupe de șase. Este pentru prima dată când etapa de Cupă începe marți, în mod obișnuit, dar se încheie tocmai vineri, suprapunându-se cu primele partide din etapa a 15-a din SuperLiga!

Cupa României Betano. Programul etapaei a 2-a

Marți, 31 octombrie

ora 15:00 Corvinul – Sepsi Sf. Gheorghe (grupa A, Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Corvinul – Sepsi Sf. Gheorghe ora 18:00 Chindia – Petrolul (grupa A, Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Chindia – Petrolul ora 21:00 Oțelul Galați – FCSB (grupa C, Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Miercuri, 1 noiembrie

ora 13:00 CSM Zalău – FC U Craiova 1948 (grupa C, FRF TV)

CSM Zalău – FC U Craiova 1948 ora 14:00 Progresul Pecica – FC Hermannstadt (grupa A, FRF TV)

Progresul Pecica – FC Hermannstadt ora 15:00 CS Tunari – FC Voluntari (grupa D, Digi Sport 1, Prima Sport 1)

CS Tunari – FC Voluntari ora 18:00 UTA – Universitatea Craiova (grupa D, Digi Sport, Prima Sport) la Oradea

UTA – Universitatea Craiova ora 21:00 CSA Steaua – Rapid (grupa B, Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Joi, 2 noiembrie

ora 14:00 CSM Alexandria – FC Botoșani (grupa B, FRF TV)

CSM Alexandria – FC Botoșani ora 17:30 Gloria Buzău – Farul (grupa D, Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Gloria Buzău – Farul ora 20:30 U Cluj – CFR Cluj (grupa B, Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Vineri, 3 noiembrie, ora 20:30

FC Bihor – Dinamo (grupa C, Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Deținătoarea trofeului merge la Hunedoara

În grupa A, după prima etapă câte 3 puncte au Corvinul și Petrolul, câte unul FC Hermannstadt și Sepsi și nici unul Chindia și Petrolul Pecica. Evident, micuța echipă din liga a treia din județul Arad e scoasă din calculele calificării, deși a luptat exemplar la meciul cu Petrolul, pierdut foarte greu cu 2-1.

Deținătoarea trofeului, Sepsi Sf. Gheorghe, are mare nevoie acum de victorie în partida de la Hunedoara, cu Corvinul, dar va fi un meci cu adevărat greu, pentru că divizionara B are evoluții foarte bune. Și Petrolul are meci greu la Târgoviște, etapa ultimă având cap de afiș Petrolul – Sepsi.

Rapid, două dueluri într-o săptămână cu CSA Steaua și FCSB

În grupa B avem trei echipe cu câte trei puncte, toate cu același golaveraj, 3-1 (Rapid, CFR Cluj și U Cluj) și alte trei fără puncte, CSA Steaua, FC Botoșani și CSM Alexandria. Fără discuție, meciul cel mai așteptat acum este CSA Steaua – Rapid, care va umple stadionul din Ghencea. are de jucat în câteva zile cu ambele echipe care se pretind a fi continuatoarele Stelei, pentru că în campionat va urma derbyul cu FCSB.

Nu e de ajuns meciul din Ghencea pentru că tot acum avem și un nou episod al rivalității orașului Cluj. După acel senzațional 4-3 penntru CFR în campionat cele două echipe de pe Someș se bat acum pentru calificarea în sferturile de finală. FC Botoșani și CSM Alexandria nu par a putea ține pasul, ambele fiind preocupate de situația grea din clasament.

FCSB, deplasare dificilă la malul Dunării

În grupa C Oțelul Galați și FCSB au câte trei puncte, FC U Craiova și Dinamo câte un punct, iar CSM Zalău și FC Bihor se vede că sunt echipele din liga a treia, care nu pot emite nici un fel de pretenții la calificare. În mod normal calificarea se va da între Oțelul, FCSB și FC U Craiova 1948, Dinamo fiind mult mai preocupată de faptul că se află pe loc de retrogradare în SuperLiga.

Avem acum ceea ce pare a fi cel mai tare meci din etapa a 2-a dar și dintre principalele favorite, pentru că urmează în SuperLiga derbyul cu Rapăid, urmând a juca din nou la Galați, unde e una dintre cele două echipe care au reușit să câștige pe terenul Oțelului.

UTA ar face un pas imens spre calificare dacă bate Universitatea Craiova

În grupa D avem cel mai șocant rezultat din prima rundă, , în ultimele secunde ale prelungirilor timpului regulamentar! Câte trei puncte au acum FC Voluntari, după 2-0 cu Farul și UTA, un punct în dreptul Tunarilor și oltenilor și zero pentru Farul și Gloria Buzău.

Meciul etapei în această grupă se joacă la Oradea, între UTA și Universitatea Craiova. Dacă vor câștiga elevii lui Mircea Rednic vor fi deja calificați în sferturi. Oltenii au în obiectiv Cupa și vor folosi cea mai bună echipă, pentru victorie. Farul merge la Buzău, obligată să câștige iar CS Tunari, cu acel gazon imposibil, vrea să facă surprize și lui FC Voluntari în derbyul ilfovean.