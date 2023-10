Liviu Ciobotariu, bucuros după FC Voluntari – Sepsi 0-2: „Simțeam că pot redresa echipa”

Antrenorul covăsnenilor este mulțumit de elevii săi, mai ales că aceștia au reușit a doua victoria consecutivă, care mai face uitată seria negativă de șase eșecuri consecutive pe care a avut-o Sepsi, serie întreruptă la meciul cu FC Botoșani, scor 5-2.

Liviu Ciobotariu, bucuros după FC Voluntari – Sepsi

Liviu Ciobotariu a fost bucuros după victoria lui , lăudându-și jucătorii: „Ne-am apărat prea jos, trebuia să ne apărăm mai sus.

Am încercat posesia, dar nu am mai reușit în a doua repriză. Sunt bucuros pentru victorie, pentru băieți, pentru că nu am primit gol. După șapte partide în care am încasat mereu gol, acum nu am mai primit.

Am avut și șansă, dar am arătat bine, am arătat bine în prima repriză. Mai avem mult de muncit, am mai spus-o, distanța nu e mare față de locul șase”.

„Suntem aproape de locul șase! Simțeam că pot redresa echipa”

„Veneam după o perioadă slabă, dar chiar și așa suntem aproape de locul șase, trebuie să ne pregătim în continuare. Avem un meci în cupă la Hunedoara, trebuie să câștigăm pentru că suntem deținătorii trofeului, după care jucăm acasă cu Petrolul.

Trebuie să o luăm pas cu pas! Nu am cum să uit niciodată perioada mea de la FC Voluntari. Au fost momente foarte frumoase, am mers în play-off, am jucat o finală de cupă”, a .

„Mi-a rămas acest atașamaent față de jucătorii de aici, față de conducere. Dar la fotbal fiecare își apără clubul, joacă pentru echipa lui și vrem să luăm mereu cele trei puncte.

Mă bucur pentru Ștefănescu, pentru că nu mai marcase de mult timp. E un jucător de mare calitate. Dacă ne uităm la toate meciurile pe care le-am jucat, e implicat în toate fazele de atac.

Are un stâng foarte bun, șutează bine de la distanță, e un jucător complet, care ne ajută foarte mult. E unul dintre jucătorii, care face diferența pe faza de atac.

Nu m-am gândit la plecare, nu îmi place să renunț, eram convins că vom reveni, că am capacitatea să scot echipa din situația în care am fost. Sunt un luptător, cred mult în jucătorii pe care îi am la dispoziție.

A fost o presiune fantastică, a apăsat pe umerii tuturor, dar mă bucur că am reușit până în acest moment să redresez echipa. N-am nimic de reproșat celor din conducere, discut mereu cu ei, m-au încurajat, au crezut în mine. Ne trebuia doar un restart”, a mai spus antrenorul lui Sepsi.