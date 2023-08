Liviu Ciobotariu, după Sepsi – Aktobe 1-1: „Cel mai vinovat sunt eu”

Sepsi . Roland Varga a marcat al treilea gol al sezonului în minutul 88 printr-un șut deviat. Liviu Ciobotariu a susținut la finalul partidei că rezultatul de egalitate le dă speranțe covăsnenilor pentru meciul retur de pe 17 august.

Liviu Ciobotariu, după Sepsi – Aktobe 1-1: „Un rezultat care ne dă speranțe”

FC Aktobe a reușit să deschidă scorul în urma unei faze fixe. la finalul partidei de modul în care covăsnenii au primit gol. Totuși, „Ciobi” consideră că egalul oferă speranțe pentru meciul retur care va avea loc joi, 17 august, ora 18:00.

Ciobotariu și-a felicitat jucătorii pentru felul în care au arătat în repriza secundă. „O primă repriză modestă din partea noastră. Am construit lent, nu am avut susținere în ceea ce însemnă suport ofensiv. Am stat foarte jos. A doua repriză mult mai bună de partea noastră. Am primit gol din fază fixă, exact ce nu-mi place deloc. Mi-am felicitat jucătorii. Îi felicit pentru modul în care au crezut în rezultat, pentru modul în care au abordat a doua repriză. Am făcut o repriză bună.

Un rezultat care ne dă speranțe pentru ceea ce înseamnă partida de la Aktobe. Am întâlnit un adversar puternic, o echipă bună, solidă. Știam că joacă foarte bine contraatacul. De-aia nu am riscat foarte mult în prima repriză. Trebuie să recunosc că eu le-am cerut jucătorilor să fim prudenți ca să nu ne surprindă pe contraatac. În a doua repriză, după ce am încasat acel gol am riscat cu doi atacanți.

Liviu Ciobotariu le ia apărarea jucătorilor: „Cel mai vinovat sunt eu”

Elder Santana a înscris cu o lovitură de cap din centrarea de la colț al lui Samorodov. Brazilianul a depășit defensiva gazdelor și l-a învins pe Roland Niczuly. Este doar al doilea gol primit de Sepsi în opt partide. Liviu Ciobotariu a susținut că jucătorii care au intrat în repriza secundă au făcut diferența.

„Strategia mea a fost ca în prima repriză să ne închidem bine să nu încasăm gol. În a doua repriză voiam să riscăm și să încercăm să marcăm goluri. Un rezultat care ne dă speranțe pentru meciul următor. În momentul în care întâlnești o apărare care închide bine spațiile, atunci ideal este să vii cu șuturi de la distanță sau cu centrări din lateral.

Avem doi jucători foarte buni pe aerian (n.r. Safranko și Rondon). Centrările nu au fost ceea ce ne-am fi dorit noi. În această seară schimbările pe care le-am făcut sau jucătorii care au intrat, au intrat foarte bine. Ei au schimbat soarta jocului. Varga a intrat foarte bine, de fiecare dată marchează, îl felicit. Asta înseamnă să ai un lot echilibrat și să te poți baza pe schimbări.

Toți jucătorii sunt vinovați pentru golul încasat, dar cel mai vinovat sunt eu. Nu este primul meci în care ne apărăm în zonă. Avem două goluri încasate în 8 partide ceea ce nu este rău pentru noi. Nu era momentul în această seară. Când greșim, greșim toți și invers.

Urmează meciul retur. Va trebuie să mergem cu multă încredere, să mergem să facem un joc bun. Visul nostru sau aventura noastră va trebui să continue, dar pentru asta va trebui să fim mult mai atenți în deplasare pentru că întâlnim o echipă puternică”, a declarat Liviu Ciobotariu.