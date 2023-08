Ciobotariu, nemulțumit după Sepsi – Oțelul Galați 1-1: „Trebuie să ne trezim!”

Antrenorul covăsnenilor a explicat că jucătorii au fost puțin obosiți după dubla manșă cu CSKA Sofia, câștigată fără emoții, scor 6-0 la general, însă își dorește ca elevii săi să fie mai atenți pe viitor și să nu mai repete greșelile din meciul cu Oțelul.

Liviu Ciobotariu, nemulțumit după Sepsi – Oțelul Galați

Liviu Ciobotariu a fost nemulțumit după remiza dintre , partidă în care covăsnenii au primit primul gol în campionat, după o pauză de patru etape: „Azi am făcut un meci modest, slab!

Am făcut foarte multe greșeli individuale și colective. Am avut o defensivă care s-a clătinat. Am avut atacuri pe care nu le-am finalizat, am încercat să venim cu centrari.

Lucrurile n-au fost în regulă, Oțelul trebuie felicitată, putea să iasă mult mai rău, puteam pierde acest joc, e bine că avem șapte meciuri în care n-am pierdut și am primit un singur gol!”.

„Trebuie să ne trezim!”

„Trebuie să ne trezim, pentru că joi avem un meci foarte important și trebuie să ne schimbăm. Poate ne-am gândit și la următorul meci și am stat cu gândul acolo, dar nu e un motiv.

Toți sunt titulari pentru mine, e adevărat că unii au jucat mai mult, dar cei care au intrat și au jucat mai puțin, trebuiau să intre și să arate că merită să îmbrace tricoul acestei echipe. Au făcut-o, dar nu cum am vrut eu”, a .

„Sunt lucruri care n-ar trebui să existe, nu avem scuze pentru jocul prestat astăzi, e un punct pe care-l punem în visteria noastră, în clasament.

Trebuie să ne pregătim bine și să fim bine pentru meciul cu Aktobe. Se întâmplă ce a făcut Ninaj, am făcut și eu greșeli la rândul meu, numai cine nu joacă nu greșește.

Nu trebuia să facă această greșeală, dar poate și pentru că a jucat trei meciuri consecutive a greșit asta. Vrem să mai aducem cât de curând încă un fundaș central. Aș fi foarte mulțumit dacă am reuși să ne calificăm!”, a mai spus antrenorul lui Sepsi.