Localitatea din România în care se trăiește ca în Germania. Cât costă o casă aici

În județul Alba, într-o zonă de vis, se află localitatea Gârbova de Sebeș. Este locul desprins dintr-o poveste care, acum, este în centrul atenției.

Localitatea din România în care se trăiește ca-n Germania

Gârbova de Sebeș, situată în județul Alba, este o . O poveste de succes, chiar, pentru că, acum, acolo se trăiește ca în Germania. Doar că este mult, mult mai ieftin. Povestea începe cu mulți ani în urmă atunci când, în perioada comunistă, sașii din zonă au plecat din România.

ADVERTISEMENT

S-au îndreptat, evident, spre Germania. Acum însă, zeci de familii de sași au decis să se întoarcă pe plaiurile natale. Și, desigur, să își recupereze proprietățile pe care le-au abandonat în timpul comunismului, atunci când și-au găsit refugiul în Germania.

Recuperarea proprietăților nu a însemnat însă doar să reintre în casele în care s-au născut. Sașii reveniți din Germania au investit sume serioase de bani și le-au refăcut. Iar investițiile făcute, susține , au obligat autoritățile să refacă și infrastructura localității.

ADVERTISEMENT

Acum, indică sursa citată, o casă în Gârbova de Sebeș costă și 100.000 de euro Evident, de câteva ori mai puțin decât o casă din Germania. Și, chiar dacă sașii care au investit în renovarea imobilelor nu s-au stabilit înapoi în localitatea din Alba, vecinii se îngrijesc ca totul să fie în perfectă ordine.

”Vin de două ori pe an. Sunt casele renovate, sunt întreținute, nu sunt lăsate în paragină. Este casa lor părintească, au răscumpărat-o. Totuși ei țin la România. Iubesc România”, spune Marcela Pescan, o săsoaică revenită în Gârbova de Sebeș, conform sursei citate.

ADVERTISEMENT

”E o atracție foarte mare și pentru turiști, vin foarte mulți și din București”

”Nu regretăm că am cheltuit banii pentru așa ceva. Am făcut băile noi, terasa, am pus uși noi, geamuri. De Rusalii ne întâlnim și petrecem împreună”, sunt vorbele unei alte săsoaice născută în România, dar emigrată în Germania, Agneta Thiess.

Revenirea sașilor în Gârbova din Alba a făcut ca lucrurile să se miște pentru . Comunitatea care numără, potrivit statisticilor, aproape 2000 de suflete, a revenit la viață. Iar acum, spre bucuria tuturor din zonă, apar și noi oportunități.

ADVERTISEMENT

Iar primarul comunei este mai mult decât încântat de ce se întâmplă în localitate. Iar asta că, pe lângă faptul că fața comunei a fost schimbată, Gârbova a devenit și o atracție turistică în zonă.

”E un plus de valoare pentru comunitate. E o atracție foarte mare și pentru turiști, vin foarte mulți și din București. Noi lucrăm la infrastractură ca să le creeăm condiții. Am renovat străzile, trotuarele”, ar fi declarat, susține Gândul, primarul Ioan Muntean.