Locul din lume unde oricine poate săpa după diamante. Pleci acasă cu tot ce găsești

În lume există un parc în care oamenii pot merge să caute diamante. Tot ce norocoșii găsesc pot lua acasă, iar autoritățile nu impun taxe pentru descoperire. Recent, un bărbat a găsit o piatră prețioasă a cărei valoare se ridică la câteva zeci de mii de dolari.

Parcul în care oamenii merg să caute diamante

Parcul Național Crater of Diamonds din Statele Unite ale Americii este un adevărat rai al căutătorilor de comori. Turiștii pot veni aici să caute diamante și tot ce găsesc le rămâne lor, mulți îmbogățindu-se în acest fel.

ADVERTISEMENT

Zăcământul cu pietre prețioase a fost descoperit în anul 1906 și până în prezent, în parc s-au găsit mai bine de 75.000 de diamante. Anual sunt găsite în jur de 700 de bucăți, cel puțin 1-2 pe zi.

. David Anderson a găsit un diamant de 3.29 de carate. Dacă în cazul aurului unitatea de măsură este folosită pentru a descrie puritatea, în cazul diamantelor, este echivalentă cu 200 miligrame de material.

ADVERTISEMENT

Astfel că, de Anderson are mai bine de 0,6 grame. Până acum, diamantul nu a fost încă analizat, dar se presupune că valoarea acestuia ajunge chiar și până la 30.000 de dolari, notează

Nu este prima dată când se află în parc

Anderson, însă, nu s-a bazat doar pe noroc. Din anul 2007, de când a aflat pentru prima dată de la televizor că există un parc în care poate căuta diamante a călătorit aici. Inițial, nu a știut ce a găsit.

ADVERTISEMENT

„La început am crezut că este cuarț, dar m-am întrebat de ce este atât de strălucitor. Odată ce l-am ridicat, mi-am dat seama că este un diamant! După ce am găsit primul meu diamant, un alb de 1,5 carate, am rămas cucerit”, a povestit Anderson.

În anii în care a vizitat parcul, bărbatul a descoperit nu mai puțin de 400 de diamante. Unele au fost mai prețioase decât altele și i-au adus bani frumoși. În 2011, a găsit o piatră prețioasă de 3,83 carate.

ADVERTISEMENT

De asemenea, în anul 2014, descoperit un diamant alb. La fel ca toți ceilalți care au găsit comori, bărbatul plănuiește să vândă piatra prețioasă și să se bucure de banii primiți în schimb.