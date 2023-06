Lora vorbește despre stiliștii care au bagat-o în belele vestimentare: „Am suferit”

este una dintre cele mai urmărite și apreciate vedete. Fie că se lasă pe mâna unor stiliști sau nu, artista se prezintă impecabil la evenimente și are mare grijă de imaginea sa. Acum, are mare încredere în simțul ei estetic pe care și-l cultivă la maximum. În trecut, însă, lucrurile stăteau diferit, iar cântăreața susține că a suferit enorm din pricina faptului că nu avea niciun cuvânt de spus.

Lora a suferit mult din cauză că se lăsa pe mâna unor stiliști care o îmbrăcau

Se spune că nu „haina face îl pe om”, însă, în cazul vedetelor de multe ori această zicală nu se aplică. Ele trebuie să fie mereu țiplă și să se remarce pentru a-și păstra statutul de star. Din acest motiv, multe dintre ele apelează la stiliști sau designeri pentru a se asigura că totul arată perfect. Din păcate, de multe ori se întâmplă să dea greș. Asta a pățit și Lora constant, în trecut. Prezentă la un eveniment monden, vedeta a vorbit pentru FANATIK despre experiențele neplăcute prin care a trecut.

„De foarte multe ori când eram la începutul carierei m-am regăsit la rubrica prost îmbrăcați. Degeaba voiam să mă îmbrac într-un anumit fel pentru că ori nu aveam buget pentru asta, ori aveam un stilist care încerca să își lase amprenta lui pe mine.

Din păcate, mi se întâmpla ca ceea ce voia el să îmbrac să nu fie deloc pe personalitatea mea. Am avut momente în care am fost îmbrăcată prost real, nici mie nu îmi plăcea. Nu le spuneam nimic”, a dezvăluit Lora.

Lora nu era de acord cu flerul acelor stiliști: „Îmi puneam întrebarea dacă sunt suficient de educată ”

O fire modestă și empatică, Lora nu își dorea să rănească pe nimeni. Fiind și la începutul carierei, artista recunoaște că nu avea multă încredere în propria persoană.

„Am suferit din cauza asta. Mi s-a întâmplat ca mai mulți stiliști să încerce să își pună amprenta asupra mea, iar eu, deși nu eram de acord, nu ziceam nimic.

Eu respect toți oamenii și le respect meseriile și până la proba contrarie. De multe ori, le dau dreptate indiferent că sunt de altă părere. Eu mereu îmi pun întrebarea dacă sunt suficient de educată într-o anumită zonă și persoana respectivă are mai multă dreptate”, a spus vedeta pentru FANATIK.

Acum artista a schimbat foaia. Timpul și experiența și-au pus amprenta asupra ei, iar acum . Îmbracată încă de stiliști, Lora este cea care are ultimul cuvânt de spus.

„Am dat mereu credite cui merită, dar am învățat în timp să am încredere în simțul meu estetic și în părerile mele. În felul acesta am ajuns să mă recâștig pe mine. Am învățat cu ocazia asta că dacă vreau să nu mai sufăr de la impusul părerilor altora asupra mea trebuie să învăț să spun `Nu` și trebuie să îmi iau deciziile singură. Influențată de niște oameni pe care îi respect cu adevărat și care știu să fie obiectivi, voi avea eu ultimul cuvânt”, a spus cântăreața.

Lora, despre relația cu iubitul ei, Ionuț Ghenu: „Este critic cu mine”

Frumoasa artistă este mulțumită de ea și are încredere în propria persoană. Această încredere i-o insuflă de multe ori și iubitul ei, Ionuț Ghenu. Cu toate că o apreciază enorm, Ionuț este și critic cu ea. Pe vedetă nu o deranjează acest lucru, dimpotrivă.

„Ionuț este foarte fericit și mândru că suntem amândoi sănătoși la cap și îi place de mine. Este mândru mai ales când vede că și mie îmi place de mine. Mă vede mulțumită de cum arăt, cum m-am îmbrăcat. Este și critic cu mine atunci când este cazul.

Nu îmi ia mult să mă pregătesc pentru eveniment. Am găsit rochia asta frumoasă de la Rhea Costa și s-a legat totul. A fost dragoste la prima vedere între mine și rochia asta. De fiecare dată când ai rochia potrivită, ți se leagă totul.

Există locuri în care activează designerii români care sunt la înălțime. Sunt la nivel internațional și, dacă te îmbraci de acolo, nu dai greș niciodată. Sunt mândră de ei și fericită că am acces la piesele lor, asta mi se pare fantastic”, a spus Lora pentru FANATIK.

Artista, despre cel mai important moment în care s-a lăsat pe mâna cuiva: „Mi s-a părut perfect”

Pentru că tot am deschis cutia cu amintiri, vă spunem că Chiar dacă mai dădea greș cu ținutele propuse de unii stiliști, Lora rupea topurile cu piesele sale. În 2008, artista a scos melodia „O viață nouă”, în colaborare cu Puya și Keo. Cântăreața se prezenta cu pseudonimul Laura. Marius Moga este cel care a decis să-i schimbe identitatea.

„La melodia aceea cu Puya trebuie să fie Lora numele meu, nu Laura. Lora este o poreclă foarte veche de-a mea. Lora este și o poreclă cu care a venit și Marius Moga.

M-a întrebat pur și simplu dacă mi-ar plăcea să mi se spună `Lora` ca nume de scenă. Mi s-a părut perfect pentru că oricum asta era porecla mea. S-a legat așa frumos, a fost totul natural”, a spus artista pentru FANATIK.