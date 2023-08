Loredana a descris pas cu pas cum a ucis-o pe Alina. Mărturie cutremurătoare: ”Am început să tremur, am luat cuțitul”

La trei zile de la crima șocantă din Mangalia, în spațiu public apar cele mai cutremurătoare informații. Loredana a descris, în fața procurorilor, pas cu pas cum a ucis-o pe Alina, colega de cameră și o foarte bună prietenă.

Mărturie cutremurătoare după crima din Mangalia: Loredana a povestit cum a ucis-o pe Alina

sunt de-a dreptul șocante. Sunt informații și detalii cu un puternic impact emoțional despre o crimă care a îngrozit o țară întreagă.

Loredana nu s-a ferit niciun moment în a-și recunoaște vina în acest caz. Ea a fost extrem de sinceră și a povestit, detaliat, cum a acționat în noaptea de sâmbătă spre duminică, atunci când i-a luat viața colegei de cameră și a unei bune prietene, Alina.

Suspecta de crimă a mărturisit ce s-a petrecut în ziua tragediei şi cum s-a ajuns la descoperirea macabră din parc. Ea mai povestește cum a reușit să scape de taximetristul extrem de băgăreț și ce a făcut după comiterea crimei.

”Menționez că recunosc săvârşirea faptei de care sunt acuzată, în sensul că am agresat-o pe Ciobanu Elena-Alina cu un cuțit producându-i decesul, menționez că mă cunoşteam cu colega mea, Ciobanu Elena-Alina, cu care am venit impreună din localitatea de domiciliu din Județul Vaslui să lucrăm pe litoral. Menționez că lucram impreună la Hotel Narcis din staţiunea Saturn, însă eram cazate la Hotel Semiramis din aceeași stațiune”, și-a început mărturia, Loredana, notează .

Loredana a povestit filmul asasinării Alinei: ”Inițial, am ezitat, însă după aceea am înjunghiat-o”

Crima din Mangalia are ca punct de pornire, spune Loredana, o serie de ”discuții contradictorii cu Elena legate de plecarea ei acasă”. Faptul că voia să plece din hotel a enervat-o la culme.

Nu a mai rezistat furiei, a pus mâna pe un cuțit și a comis fapta. ”În camera noastră aveam un cuțit de bucătărie pentru a-l folosi la prepararea hranei. Într-un moment de furie, întrucât Elena îmi răspundea evaziv, am început să tremur, am luat cuțitul care era pe un raft şi inițial am ezitat însă după aceea am înjunghiat-o în gât. Menționez că Elena nu dormea, însă stătea intinsă în pat cu ochii închiși și față către perete”, afirmă suspecta.

Loredana mai punctează faptul că nu a intenționat să o ucidă pe Alina. Spune că s-a pierdut cu firea. De asemenea, aceasta mai descrie o serie de aspecte cu un puternic impact emoțional.

”Menționez că eu nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care mi-am pierdut firea și am săvârșit această faptă. După ce am înjunghiat-o, Elenei li curgea sânge din gură şi din rana făcută cu cuțitul horcăia, motiv pentru care am încercat să îi pun mână la gură să nu se audă în celelalte camere.

A durat aproximativ o jumătate de oră până a decedat, timp în care m-a zgâriat pe mână și pe gât şi chiar și pe spate”, povestește tânăra acuzată de crimă.

Momentul în care trupul Alinei este transportat cu geamantanul. Ce i-a spus Loredana taximetristului

După ce Alina și-a dat ultima suflare, trupul ei a fost băgat într-o valiză. Loredana spune că a avut nevoie de câteva clipe pentru a se calma, iar apoi a chemat un taxi.

Șoferul a întrebat-o în mod repetat ce are în bagaj. L-a mințit că transportă haine și rechizite pentru școală. În final, i-a dat 200 de lei, în loc de 20 de lei cât valora cursa.

”După ce a decedat am luat valiza Elenei, am scos hainele ei întrucât avea bagajul deja făcut și cu greu am introdus-o în valiză. Am luat valiza şi am ieşit din hotel pe la ieşirea din spate şi am folosit liftul că să cobor.

Am stat câteva minute în afara hotelului să îmi revin şi am decis să chem un taxi dar nu eram decisă unde să merg. Am găsit un taxi de Google pe internet şi taximetristul m-a întrebat în mod repetat ce am în valiza, timp în care a venit şi un coleg de muncă pe nume Vali, căruia i-am zis că plec acasă.

Acesta m-a ajutat să pun valiza în portbagajul taxiului, după care Vali a plecat. M-am urcat în taximetru în dreapta față și i-am spus taximetristului că vreau să merg la bancomat şi că ulterior mă voi decide unde merg. Eu nu eram murdară pe haine deoarece mă schimbasem în cameră”, a povestit Loredana.

După ce a oprit taximetrul, taximetristul m-a ajutat să dau jos valiza din portbagaj și m-a tot întrebat ce am în valiza deoarece era foarte grea. I-am răspuns că am haine şi rechizite pentru școală. Taximetristul m-a crezut şi a plecat. Pentru cursă i-am dat taximetristului 200 lei deși valoarea cursei era de 20 lei”, spune Loredana.

Cum a abandonat trupul Alinei în parc

Duminică dimineața, . Loredana mărturisește că a intenționat să îi pună cadavrul pe bancă, dar fiind prea grea nu a reușit.

După episodul din parc, suspecta de crimă a revenit la hotel. A încercat să șteargă urmele crimei. Cuțitul cu care a înjunghiat-o pe Alina ajuns la un tomberon.

”Am mai stat câteva minute, m-am uitat în jur să văd dacă sunt camere de filmat sau persoane care m-ar putea vedea și întrucât nu era nimeni m-am apropiat de prima bancă şi am abandonat trupul Elenei sub această bancă. Am încercat să o pun pe bancă dar era grea şi nu am putut. Am luat valiza cu mine şi am plecat la hotelul unde eram cazată.

M-am deplasat pe jos până la hotelul unde eram cazată şi am început să fac curățenie în cameră, ştergând urmele de sânge de pe mochetă şi de pe perete şi am luat lenjeria şi hainele murdare de sânge şi le-am pus într-un sac de plastic gen sac de pubelă de culoare albastru. Acest sac l-am dus dimineaţă în jurul orei 10 în tomberonul hotelului.

Cuțitul îl pusesem sub salteaua patului meu iar după ce am dus sacul mai sus menționat mi-am amintit şi de cuțit, l-am luat şi l-am ambalat într-un sac din plastic de culoare galbenă pentru găleata de gunoi și l-am dus la ghenă hotelului Narcis”, afirmă tânăra.

Loredana spune că și-a recunoscut fapta pentru că a văzut în filme că, dacă recunoaște, primește pedeapsa mai mică

După toate aceste episoade, Loredana spune că a stat în pat, dar nu a reușit să adoarmă. A urmat, duminică, la ora 15.00, ridicarea ei de către poliție. A încercat să mintă într-o primă fază. Spune că ulterior a recunoscut fapta pentru că văzuse în filme ”faptul că dacă recunoşti fapta săvârşită primești o pedeapsă redusă”.

”În timp ce mă aflăm la serviciu, în jurul orei 15.00 a venit un echipaj de Poliție. M-a preluat şi condus la sediul Pol. Mun. Mangalia. Aici am fost întrebată de unde provin leziunile pe are pe am.

Inițial am spus că am căzut însă ulterior am recunoscut fapta deoarece am văzut în filme faptul că dacă recunoşti fapta săvârşită primești o pedeapsă redusă”.

În final, criminala recunoaște că-şi regretă fapta: ”Regret săvârşirea faptei şi menționez că nu am fost conștientă de ceea ce am făcut. Chiar am fost cele mai bune prietene de-a lungul anilor”.