Loredana Groza, mândră de fiica sa. Cum arată Elena Boncea la 23 de ani și ce meserie are

Frumoasa blondină este mândră de fiica sa și a lui Andrei Boncea. Elena are 23 de ani și are foarte multe dintre trăsăturile fizice ale celebrei artiste. Tânăra are o meserie care nu are legătură cu industria muzicală.

Loredana Groza, fericită cu fiica sa. Elena Boncea îi seamănă leit celebrei cântărețe

Loredana Groza are numai cuvinte de laudă pentru , care, din păcate, i-a moștenit calitățile vocale doar într-o proporție destul de mică. Tânăra lucreaza ca producător la unul dintre cele mai de success radio-uri din țara noastră.

Elena Boncea preferă să stea departe de lumina reflectoarelor, dovadă că nu postează foarte multe imagini pe rețelele de socializare, așa cum fac majoritatea tinerilor de vârsta ei. În plus, are conturile din social media private.

Tânăra scrie poezii, este pasionată de modă și citește Shakespeare. În ceea ce privește aspectul fizic poate fi confundată poate ușor cu celebra sa mamă, cu care petrece foarte mult timp, mai ales în vacanțe.

Loredana Groza are o fiică superbă. Ce pasiuni are Elena Boncea

Cele două au plecat zilele acestea la Paris, unde participă la Fashion Week. Loredana Groza a fost invitată de celebrul creator de modă Cătălin Botezatu, care o admiră foarte mult. Evenimentul a fost pe placul fiicei artistei pentru că este pasionată de domeniu.

Deplasarea în străinătate le-a făcut pe solistă și pe fiica sa să imortalizeze momentul, chiar pe străzile capitalei. Imaginea a ajuns imediat la inimile fanilor vedetei de la Antena 1, care s-au bucurat să o vadă pe Elena Boncea.

Loredana Groza și fiica sa nu apar foarte des în fotografii de familie, asta pentru că tânăra ține foarte mult să demonstreze că poate reuși fără să fie etichetată drept fata celebrei cântărețe, precizând în trecut că nu i-a fost deloc ușor.

Tânăra este singurul copil al vedetei de la Antena 1, care este căsătorită cu Andrei Boncea încă din anul 1998.