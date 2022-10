Lovitură de proporții pe piața afacerilor. Ce decizie au luat proprietarii gigantului Dedeman

Frații Pavăl, Dragoș și Adrian, cei care dețin lanțul de magazine Dedeman, deschid pentru prima oară în acest an o unitate Dedeman. Astfel, ei pun la dispoziție și peste 200 de locuri de muncă.

Un nouă unitate Dedeman, deschisă de frații Pavăl

Dragoș și Adrian Pavăl au hotărât ca noua unitate Dedeman să fie în Brașov. Deja a fost inaugurată, vineri, pe 21 octombrie 2022. Investiția costă 19 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Mai exact, 202 noi job-uri se află în noul Dedeman, situat în Cartierul Noua, pe Calea București, din Brașov, informează

”Primul magazin Dedeman din Brașov a fost inaugurat în anul 2010. De atunci și până acum am crescut, am învățat, am planificat, am așezat magazine pe aproape întreaga hartă a țării și am aniversat cu mândrie 30 de ani de existență.

ADVERTISEMENT

De aceea, astăzi suntem pregătiți să deschidem în acest oraș porțile unui nou magazin Dedeman care ne va permite să fim mai accesibili pentru toți clienții noștri din municipiul Brașov și din localitățile vecine și totodată să le oferim o experiență optimă la cumpărături într-un magazin modern, spațios și prietenos cu mediul”, a spus Dragoș Pavăl, președintele companiei Dedeman.

19 milioane de euro s-au investit în noul magazin Dedeman

Cei 19 milioane de euro s-au cheltuit pentru necesități precum: achiziția terenului, lucrările de construcție, amenajarea zonei sau stocurile de produse

ADVERTISEMENT

Noul magazin Dedeman are o suprafață de 17.700 mp, iar circa 3.000 sunt alocați serei. În interior s-a pus la dispoziție o parcare pentru clienți și s-a creat o zonă verde.

Frații Pavăl, unii dintre cei mai bogați români

cu o avere de peste 2 miliarde de euro. Cel care a venit cu ideea înființării Dedeman a fost Dragoș, care-și amintește amuzat de acea zi.

ADVERTISEMENT

”Îmi pregătisem nişte denumiri, dar erau deja luate. Cei de la registru mi-au spus să mă gândesc repede la ceva, să-mi pun numele, orice. Nu prea îmi plăcea treaba asta cu numele, dar stând acolo, la coadă, am încercat să compun ceva. Eu – Dragoş, soţia – Denise, fratele meu – Adrian. De-de-an.

ADVERTISEMENT

Nu suna bine. M-am gândit la soacră-mea, Margareta, şi am mai pus şi un M. Aşa a ieşit Dedeman. O vreme mi s-a părut un nume nepotrivit, umblam cu facturile mâzgălite pentru că producătorii cu care lucram îl stâlceau în toate felurile.

Mă şi gândeam, «domnule, n-am fost în stare să aleg şi eu un nume ca lumea». Peste ani, mi-am dat seama că e un nume potrivit pentru profilul nostru. Sună bine, nemţeşte, aşa…”, spune Dragoș Pavăl.