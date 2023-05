Lovitură pentru Deea Maxer! Dinu și-a adus noua iubită acasă și i-a făcut cunoștință cu copiii: „Sunt vecine”

Dinu Maxer are planuri mari cu noua iubită după ce a divorțat de Deea. Surse din anturajul lui spun că se gândește la o nouă familie. În plus, artistul i-a făcut deja cunoștință femeii cu cei doi copii pe care îi are împreună cu fosta soție.

Dinu Maxer a uitat-o pe Deea și își reface viața cu noua iubită. I-a făcut cunoștință cu copiii

Dinu Maxer nu pierde timpul după divorțul de Deaa. În timp ce ea refuză să vorbească despre viața sa amoroasă, deși , el

Și, conform unor apropiați ai artistului, are planuri mari cu Ada, căci așa se numește noua iubită. Femeia petrece mult timp în apartamentul lui Dinu, chiar dacă oficial nu s-au mutat împreună.

În plus, i-a cunoscut deja pe cei doi copii pe care Dinu Maxer îi are din căsnicia cu Deea. Relația dintre Ada și micuți ar fi una normală, ei neavând nimic împotriva deciziei tatălui lor de a-și reface viața. Mai mult, cei doi îndrăgostiți pregătesc și o vacanță.

„Dinu acum este bine, este liniștit! Este bine cu Ada, se focusează doar pe relația lor. Oficial nu s-au mutat împreună, dar ea stă mult la el. Băiatul lui Dinu nu zice nimic de noua parteneră a tatălui său, se înțeleg bine, ea se comportă foarte frumos cu el.(…) Ada o știe și pe fiica lui Dinu, mai vine pe la el.

Și cu ea se înțelege bine. Nu sunt probleme deloc în relaționarea lor. Ada și Dinu au planuri serioase împreună, dacă se vor înțelege, au stabilit să meargă și într-o vacanță împreună cât de curând, în Boracay, am înțeles”, au declarat surse din anturajul lor pentru

Deea Maxer a dat nas în nas cu fosta iubită a fostului soț

Și Deea a făcut, fără să știe, cunoștință cu noua iubită a lui Dinu. Deși vedeta nu a stat prea mult acasă în ultimul timp, a întâlnit-o pe Ada la salon. Dansatoarea, însă, nu a recunoscut-o pe actuala parteneră a fostului soț.

„Deea și Ada s-au întâlnit recent la un salon de înfrumusețare, este adevărat, dar Deea nu a recunoscut-o, nu știa cine este. În rest, nu s-au intersectat mai deloc, chiar dacă acum sunt vecine.

Pentru că Deea a fost plecată în ultimul timp foarte mult de acasă și nu au avut cum și când”, au mai spus apropiații lui Dinu despre întâlnirea avută de cele două femei din viața artistului.