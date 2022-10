Ludovic Orban, prima reacție după ce a câștigat procesul cu Iulian Iancu de la ANRE. ”Da, am spus că e omul rușilor. Îmi mențin afirmațiile”

Ludovic Orban își menține afirmațiile legate de legăturile fostului deputat Iulian Iancu, în prezent membru în Comisia de Reglementare ANRE cu Rusia. Aceste declarații i-au adus liderului liberal al Forței Dreptei un proces pe care l-a câștigat în faza de apel.

Iulian Iancu câștigase procesul pe fond

Scandalul dintre cei doi a început în 2017, atunci când Orban a afirmat despre Iulian Iancu, la acea vreme președinte al Comisiei pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților, că este ”omul Gazprom”, iar amendamentele sale sunt făcute ”să torpileze proiectul BRUA” care ar fi dus la .

Afirmația i-a adus lui Orban un proces civil, care a durat aproape patru ani. Pe fond, instanța i-a dat dreptate lui Iulian Iancu, însă zilele trecute, Curtea de Apel București a întors decizia în favoarea lui Orban. Hotărârea poate fi atacată cu recurs.

Ludovic Orban: ”Eu nu fac afirmații pentru ca apoi să le retrag”

FANATIK l-a întrebat pe Ludovic Orban dacă își menține opiniile legate de Iulian Iancu, iar răspunsul a fost afirmativ.

”Sigur că îmi mențin afirmațiile, eu nu spun lucruri pentru ca apoi să le retrag. Sigur, la momentul respectiv, era vorba și despre o dispută politică cu PSD pe tema legii offshore, care a impus cel mai sever sistem de taxare și a întârziat enorm investițiile pentru exploatările de gaze naturale de la Marea Neagră. Eu am avut atunci un punct de vedere clar, pe care mi-l mențin și astăzi”, a declarat Ludovic Orban pentru FANATIK.

Orban: ”Domnul Iancu mi-a cerut foarte mulți bani”

Fostul premier al României a explicat că informația legată de posibile legături ale social-democratului cu Gazprom a fost preluată chiar din prestația publică a lui Iulian Iancu.

”Da, am spus că domnul Iancu este omul rușilor și am făcut-o într-un context care reflecta un adevăr. E un lucru pe care chiar și dânsul l-a afirmat, într-un fel, la un moment dat. El a ales să mă dea în judecată și am fost surprins de decizia pe fond, care i-a dat dânsului dreptate. Mai ales că îmi cerea și foarte mulți bani, cred că 200.000 de lei, dacă nu mă înșel. Mă bucur că acum s-a făcut dreptate”, a mai declarat Ludovic Orban pentru FANATIK.

Iulian Iancu, implicat în importul de gaze încă din anul 2000

Iulian Iancu a fost unul dintre oamenii cheie care au negociat importurile de gaze în România, încă de la începutul anilor 2000, pe vremea când era .

De-a lungul timpului, el a afirmat că România nu se poate descurca fără gazele rusești.

”Suntem în continuare dependenți 100% de importul de gaze din Rusia, iar Rusia face tot ce-i stă în putință să mențină această dependență. Diversificarea ar putea să fie o chestiune volatilă, care, la un moment dat, să fie atinsă”, spunea Iulian Iancu, în 2018.

Cum s-a născut legenda despre ”omul rușilor”

În 2008, Iulian Iancu apare într-o stenogramă publicată de portalul Wikileaks, în care deputatul Georgian Pop le vorbea oficialilor de la ambasada americană că Iulian Iancu ar ”aparține” Gazprom (he’s own by Gazprom) și va susține South Stream și propunerile rusești privind capacitățile de stocare a gazului în Mediaș, Moldova și București, după cum nota în 2011.

Informațiile de mai sus au reapărut în spațiul public în iunie 2022, când Iulian Iancu a fost numit în conducerea ANRE, fiind susținut de PSD. Propunerea a declanșat un adevărat scandal în Parlamentul României, ocazie cu care Ludovic Orban a afirmat că ”este o rușine ca PSD să facă o asemenea nominalizare”.

Iancu, despre povestea cu rușii: ”O minciună”

Pe de altă parte, Marcel Ciolacu a garantat pentru integritatea lui Iancu și a solicitat inclusiv serviciilor secrete un punct de vedere legat de numirea acestuia în ANRE.

La rândul lui, Iancu a catalogat zvonurile legate de legăturile lui cu Rusia drept ”o minciună care a circulat în spațiul public” pe care s-a decis s-o demonteze în instanță.

Întrebat de FANATIK despre numirea lui Iancu în fruntea ANRE, Orban a preferat să nu comenteze.

FANATIK a încercat să ia legătura cu Iulian Iancu, însă acesta nu a răspuns apelurilor noastre până la momentul publicării acestui articol.