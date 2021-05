Mădălin Ionescu a făcut anunțul legat de copii. Cristina Șișcanu va fi din nou mămică?

Cristina Șișcanu se pregătește să devină mămică din nou? Soțul ei, jurnalistul Mădălin Ionescu a declarat public că și-ar mai dori copii, luând prin surprindere pe toată lumea.

Realizatorul de talk-show-uri a răspuns la câteva întrebări primite de la fanii săi de pe Instagram, iar una dintre ele era legată de copii.

Soțul Cristnei Șișcanu are deja trei copii minunați, însă nu exclude posibilitatea ca pe viitor să devină din nou tată.

Mădălin Ionescu își mai dorește copii

„Îți mai dorești copii?”, l-a întrebat cineva pe Instagram, la care Mădălin a răspuns fără niciun moment de ezitare.

„Da, de ce nu? Copiii sunt o binecuvântare. Să fie cât mai mulți”, a spus Mădălin Ionescu.

Bărbatul a primit o serie de alte întrebări legate de familie și de viața de cuplu, printre care și una destul de sensibilă legată de felul în care părinții care divorțează trebuie să gestioneze ruptura astfel încât copiii să nu sufere.

„Din păcate, foarte multe cupluri cu copii se despart urât, folosindu-i pe aceștia într-un război care lasă răni adânci. Este un act de o iresponsabilitate maximă. Copiii trebuie să sufere cât mai puțin”, este opinia jurnalistului.

Cum este relația cu Cristina Șișcanu. Cât de des s-au certat cei doi de când sunt împreună

„Dacă eșafodajul relației s-a prăbușit… injuriile și reproșurile nu fac decât să acutizeze coșmarul tuturor, în mod special al copiilor. Nu le transferați copiilor ura voastră! Poate fi realmente distructiv pentru viitorul lor”, este sfatul pe care l-a dat în continuare Mădălin Ionescu.

Mădălin a dat din casă și a spus că a avut anumite tensiuni cu Cristina Șișcanu la un moment dat, însă certurile firești de cuplu prin care au trecut cei doi pot fi numărate pe degetele de la o mână.

„Ne-am mai supărat unul pe celălalt și, de câteva ori (sub degetele de la o mână), am adormit triști, dar după sărutul de dimineață am uitat tot. Noi nu ne-am jignit niciodată”, a completat prezentatorul de televiziune.