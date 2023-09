Mai există șanse de împăcare între Ella și Jador? Declarațiile brunetei: „Femeia când iubește e oarbă”

Ella și Jador au avut o relație în timp ce participau la Puterea Dragostei, însă aceasta nu a fost sortită succesului. S-au despărțit, au încercat să-și refacă viața cu alți parteneri, dar recent bruneta a făcut dezvvăluiri neașteptat despre o posibilă împăcare. Artistul o sună des.

În ce relații sunt acum Ella și Jador

După ce relația pe care au început-o la Puterea Dragostei nu a mers, Ella și Jador au încercat să-și refacă viața cu alți parteneri. Jador părea că să aibă un viitor cu Alexandra Dobia, însă recent a anunțat că

Recent, Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a mărturisit că încă mai păstrează legătura cu artistul, ba chiar vorbesc foarte des. Totuși, există anumite diferențe între ei care îi împiedică să mai fie împreună.

„Îi place celebritatea, dar eu îl susțin, este jobul lui. Face bine ceea ce face, pe partea asta profesională sunt foarte mândră de el. Adică eu nu regret nicio secundă că l-am cunoscut și că am avut o cunoaștere cu el. Sunt foarte mândră de el.

El mai trebuie să lucreze la caracterul ăla, trebuie să știe că au trecut anii, ne-am schimbat cu toții, am trecut prin probleme.Unii suntem mai norocoși, alții mai puțin norocoși și să nu stagnăm, să realizăm că trebuie să ne maturizăm”, a declarat Ella despre Jador, conform

„Mă caută o dată la două zile”

Chiar și așa, acțiunile lui Jador dau de înțeles că și-ar dori o împăcare cu Ella. Artistul își sună fosta iubitp o dată la două trei zile. Însă frumaosa brunetă rămâne fermă pe poziții și susține că după cât de mult a suferit în trecut, nu-l mai poate privi decât ca pe un bun prieten.

„Da, m-a căutat, îmi scrie o dată la două-trei zile îmi scrie, mă sună, mă întreabă ce fac, dar, până în momentul de față, cel puțin, i-am spus că nu mai am sentimente de iubire pentru el și nu vreau să-l mint sau să profit de el din diverse motive, cum s-a interpretat mulți ani la rând.

Când am spus că îl iubesc, l-am iubit la momentul respectiv, foarte mult și am suferit foarte mult, că dacă eu nu-l iubeam la momentul respectiv, nu sufeream și nu treceam prin atâtea lucruri prin câte am trecut. Acum, dacă m-aș mai duce și aș experimenta acea poveste aș face total diferit cu el.

Dar nu regret că l-am cunoscut pe el la momentul respectiv, dar aș fi total diferită. Eu gândesc altfel. Când o femeie iubește, iubește mai profund, când e mai în interiorul relației așa cu sufletul, nu e mai superficial, femeia nu vede, este oarbă, chiar este oarbă femeia când iubește cu adevărat”, a spus Ella despre împăcarea cu Jador.

Ella are grijă de Jador

În plus, Ella a mărturisit că are grijă de ajutor și îi este aproape oricât de mult poate. Ba chiar a avertizat-o , la un moment dat, că artistul a exagerat cu alcoolul în timp ce erau într-un club.

„L-am văzut într-o seară într-un local unde eram și eu, băuse cam mult și m-am dus la domnișoara cu care era, adică fără nicio gelozie, i-am salutat pe toți de lângă. Pe el l-am salutat subtil și cu toate astea a venit, m-a luat să vorbesc cu el.

Era cu o domnișoară căreia i-am spus, ‘Te rog să ai grijă de el, că bea’. Adică am fost atentă. Dar m-am dus la masa mea. Mi-am văzut de drum. Adică nu m-am împiedicat, să rămân la masa respectivă, să-mi caut diverse motive. Am grijă de el, dacă îl văd undeva că îi este rău, dacă doamne ferește mă sună să-mi spună că are nevoie de ceva…”, a completat Ella despre Jador.