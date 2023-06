Fosta iubită a lui Jador, aluzii incredibile după ce manelistul a ajuns în spital: „Nu-l lovesc la greu”

trece prin momente foarte dificile aflându-se în spital, însă fosta iubită nu-l iartă. Cântărețul de manele a șocat pe toată lumea, în special pe fanii săi, după ce și-a anunțat retragerea din muzică. Fostul concurent de la Puterea Dragostei s-a fotografiat pe patul de spital cu perfuzia în mână. Jador se pare că se confruntă cu probleme de sănătate care l-au făcut să ia o decizie de ultim moment.

Ce spune fosta lui Jador după ce cântărețul și-a anunțat retragerea din muzică de pe patul de spital

Cei doi s-au cunoscut în cadrul emisiunii Puterea dragostei și au format un cuplu o perioadă. După ce s-au despărțit, niciunul dintre ei nu a ezitat să arunce cuvinte grele unul altuia.

Ulterior, Ella Tina spunea că ea și Jador au revenit la sentimente mai bune. Apele se liniștiseră, asta până ce Jador a făcut, din nou, o mișcare greșită. Ella Tina a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK despre cel mai dur atac primit de la cântăreț.

„Jador a făcut o greșeală în momentul în care îmi era cel mai greu. Nu vreau să vorbesc prea mult pentru că nu-l lovesc când îi este greu, cum a făcut el.

Jador m-a atacat când eram lângă mama mea după cee a murise. În primele zile m-a întrebat dacă sunt ok, însă ulterior, a doua zi am primit un mesaj în care trebuia să-mi fie alături. Mi-a spus niște lucruri urate” , a dezvăluit Ella Tina pentru FANATIK.

Ella Tina, despre Jador: „M-a atacat din cauza iubitei lui imediat după ce mama murise la spital”

Fosta concurentă de la Puterea dragostei este de părere că de atunci. În plus, Ella Tina spune că nu ar fi existat vreun motiv pentru care fostul iubit să-i adreseze cuvinte jignitoare într-un moment atât de sensibil.

„Actuala lui iubită a văzut o postare cu noi doi care nu era pusă de mine. Era un fan page. Era un moment total nepotrivit să îmi spună ce mi-a spus.

Ea a văzut o poză cu noi și probabil l-a pus pe el să se ia de mine. A fost o discuție la un moment nepotrivit care însă își poate pune amprenta destul de mult” , a mai spus bruneta.

Fosta lui Jador : “Mama m-a avertizat în vis să nu am încredere în oameni”

Ella Tina pierdut-o pe mama ei în urmă cu șapte luni. Femeia se lupta de mai mulți ani cu o boală necruțătoare: cancer la sân. Tânăra a vorbit despre momentele grele prin care a trecut atunci când și-a pierdut mama. Bruneta regretă enorm că nu a putut fi lângă ea în momentul în care organismul femeii a cedat.

“Cel mai greu moment din viața mea a fost moartea mamei. Am avut așteptări de la anumiți oameni și nu au fost îndeplinite. Am învățat că nu trebuie să am așteptări de la absolut nimeni.

Am visat-o pe mama de mult ori, o visez aproape noapte de noapte. Nu știu să fi fost trei sau patru nopți în care să nu o fi visat. Mi-a dat multe sfaturi. Inclusiv nopțile trecute a fost o situație în care mi-am dorit să se deruleze seara în care a decedat.

Eu nu am fost lângă ea când a murit, nu am fost prezentă, nu am ajuns la timp. S-a derulat povestea și am simțit-o foarte reală. Mi-a spus să am grijă de mine și m-a avertizat să nu mai am încredere în oameni”, a mai spus Ella Tina pentru FANATIK.

Ella Tina , pregătită să se mărite: „Sper ca de data aceasta să fie pe viață”

A trecut prin multe trădări și dezamăgiri, însă nu-și pierde speranța. Ella Tina se declară o romantică și crede în iubire până la adânci bătrâneți. Bruneta spune că a învățat din greșeli, iar acum este pregătită pentru dragostea vieții ei.

“Am fost nevoită să îmi iau timp cu mine ca să-mi revin după ce s-a întâmplat în trecut. Am avut încredere oarbă în partenerul meu și am greșit. Am ales persoana greșită, am crezut că este înger, dar nu era persoana potrivită. Am luat totul ca pe o lecție și merg înainte.

Când va fi să vină bărbatul potrivit, eu sunt pregătită să-l primesc în viața mea. Sper ca de data aceasta să fie pe viață”, a spus Ella Tina pentru FANATIK.