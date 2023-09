Mai puteai să joci un an? A dat cărțile pe față: „Trebuia să fac compromisuri”

Fostul jucător al Rapidului a vorbit la emisiunea „SUFLET DE RAPIDIST” cu Robert Niță despre perioada petrecută în Giulești și despre momentul în care a decis că se va retrage din fotbal.

Ionuț Voicu a vorbit despre retragerea sa din fotbal

emisiunea „SUFLET DE RAPIDIST” despre retragerea sa din fotbal, recunoscând că ar fi putut să mai joace un an la Rapid, însă nu a vrut să facă niciun compromis:

„Nu regret nicio secundă că m-am retras, pentru că m-am retras atunci când sufletește am considerat că e momentul potrivit și când am considerat că este momentul.

Sincer, mai puteam să duc încă un an, dar trebuia să fac mai multe compromisuri. Pentru mine, pentru suporteri și pentru Rapid, nu erau de făcut compromisurile.

Pentru toate clipele pe care le-am trăit, pentru tot ce am făcut în ultimul meu an la club, sunt sigur că mi s-ar fi propus prelungirea contractului cu încă un an”.

Ionuț Voicu: „M-am retras liniștit!”

„Aveam o vârstă, puteam să intru la trei meciuri și să nu fiu 100% și oameni care odată m-au aplaudat, puteau să ajungă să mă urască. Pentru ei, Rapid e mai presus de toată lumea și n-aș fi vrut să ajung la un astfel de moment.

Am simțit că așa e cel mai bine și m-am retras liniștit. Nu e vorba despre frică, calitatea mea a fost dorința, determinarea, agresivitatea. Eu n-am fost doar aplaudat, m-au luat și pe mine, e inevitabil. Nu cred că există și nu va exista jucător care să nu fie contestat la Rapid.

Avem jucători care vin la echipă și încercăm să le explicăm cum stă treaba cu suporterii. Eu ce trebuia să fac prima dată când am venit la Rapid… primul meci al meu jucat la Rapid, a fost unul cu MyPa, am intrat pe final și au început suporterii să mă întrebe ce caut eu la Rapid, că retrogradasem cu Mioveni”, a .

„Nu știe nimeni ce s-a întâmplat acolo la Mioveni, a fost o experiență de viață nemulțumită, dar am mers mai departe. Ce trebuia să fac atunci? Să plec, nu, am tras tare până când am reușit să prind echipa”, a mai spus Ionuț Voicu, la „SUFLET DE RAPIDIST”.

