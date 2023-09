Cum a ajuns Ionuț Voicu la Rapid? ”Cumpărați-mi bilet că vin imediat!”

Ajuns la 39 de ani, actualul team-manager al ”vișiniilor” este unul dintre cei mai importanți oameni din istoria modernă a clubului. El a dezvăluit .

Povestea venirii lui Ionuț Voicu la Rapid

Invitat special la cea mai nouă ediție a , Ionuț Voicu a rememorat cu bucurie momentul când a fost contactat de Rapid și a precizat că nu a existat niciun fel de negociere a contractului său de fotbalist.

”Am mers să negociez între ghilimele când am venit la Rapid. Nu a fost o negociere, era și greu să negociezi cu domnul Copos (n.r. – George Copos). Nu am negociat direct cu domnul Copos, ci cu domnul Taban (n.r. – Ion Taban).

Ideea e că a venit într-un moment în care eu fusesem la Mioveni, în prima ligă. Venisem de la Brașov unde am stat 5 ani și am mers un an la Mioveni într-un proiect în care erau fotbaliști cu nume. Erau Neaga, Mărgăritescu, Dică, fotbaliști foarte buni, dar am făcut ‘performanța’ să strângem doar 13 puncte într-un campionat. Pentru mine a fost un moment greu.

Prima dată m-a sunat Dani Coman cu întrebarea dacă aș vrea să vin la Rapid. Și i-am zis: ‘Dani, cumpără-mi bilet, fă ceva să vin mai repede’. Dani Coman era jucător în perioada aia. M-a mai sunat și domnul Virgil (n.r. – Virgil Dumitru, membru în Consiliul de Administrație al Rapidului), era în cantonament în Austria cu Dani Coman”, a declarat Voicu.

Negocierile cu Rapid au durat 30 de secunde

Oficialul din Giulești a dezvăluit că în momentul în care a mers să discute despre contractul pe care îl va avea la Rapid a cerut aceiași bani pe care jucase și la Mioveni, însă a primit mai puțin.

”Rapid era în perioada aceea o echipă care se calificase în cupele europene, era o echipă mare pentru România și de la o formație care face 13 puncte să te sune Rapidul a fost un lucru important și un imbold pentru mine.

Să nu vă întrebați de ce la un moment dat eu am renunțat la tot pentru a mă întoarce la Rapid. Mie mi-a plăcut ca atunci când cineva îmi oferă ceva să răsplătesc cu cât pot eu. După ce m-a sunat Dani am luat legătura cu conducerea clubului, am negociat 30 de secunde.

Eu am cerut ceva, cât am avut acolo la Mioveni nu o sumă mai mare, dânșii au spus că nu se poate, că ăsta e bugetul clubului și atunci am zis că vin. Am mers la Pro Rapid, am semnat contractul pe la prânz, după-amiaza am avut avion și am plecat în Austria”, a spus Ionuț Voicu, la SUFLET DE RAPIDIST.

Povești spectaculoase cu Rui Duarte

Concurent pe post cu Rui Duarte în mai multe perioade ale carierei, Voicu a povestit faptul că întotdeauna a profitat de faptul că portughezul nu era serios: ”Eu am făcut carieră cu Rui Duarte la Brașov, pentru că el nu venea niciodată la reunirea lotului și trebuia să joace Voicu.

Valoric, Rui Duarte întotdeauna a fost un fotbalist mult mai complet și mult mai valoros decât mine, dar eu am profitat de fiecare dată de momentele lui de slăbiciune, că el nu apărea câte 2-3 luni.

Pe ușa vestiarului era lipit programul cu toate meciurile până la sfârșitul campionatului, iar primul lucru pe care îl făcea Rui Duarte atunci când venea în vestiar după ce întârzia câte o lună, fără niciun regret, era să se uite când se întrerupe campionatul pentru echipa națională ca să poată să mai plece o dată”.

