Manchester City va avea un nou stadion, unic în lume. Lucrările au demarat deja!

Dacă jucători precum Marco Veratti și Kingsley Coman, ca și alți sportivi sau vedete de showbiz, în Metavers, Manchester City își face stadion.

Intenția era publică încă de la finele lui 2021. Atunci când a și fost anunțat parteneriatul cu Sony. Sau, mai exact, cu experții în realitate virtuală ai companiei. Iar proiectul a demarat deja.

Lucrurile sunt simple. Manchester City a semnat un contract pe trei ani cu Sony. Iar obiectul acestuia este acela de a explora implicarea în Metavers. Fiind primul club din lume care face această mutare.

have begun building the world’s first football stadium inside the metaverse with the help of Sony. The Etihad Stadium will become the central hub of in a virtual reality world.

