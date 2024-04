Marcel Ciolacu, sigur de victoria Gabrielei Firea la Primăria Capitalei. „Și cu Piedone, și fără Piedone”

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, miercuri, că este convins că Gabriela Firea, președintele PSD București și candidatul social-democraților, va câștiga cursa pentru Primăria Capitalei. Cu sau fără Piedone, a spus Ciolacu.

Gabriela Firea „e perseverentă, are proiecte”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, că Gabriela Firea, candidatul la Primăria Capitalei, va câștiga cursa, indiferent dacă Piedone va continua sau se va retrage din competiția electorală. Firea, a precizat Ciolacu, are de altfel 90% din voturile electoratului social-democrat.

„Gabriela Firea va câştiga, din punctul meu de vedere, şi cu Piedone, şi fără Piedone. (…) E perseverentă, are proiecte, va fi susținută de primarii în funcție. Gabriela Firea dovedește 90% din voturile PSD. PSD avea pe București 34%. La fel am făcut și cu Cîrstoiu, lăsați bucureștenii să voteze.

Ciolacu: „Nu mai cheltuiesc niciun ban al partidului pe sondaje”

Eu nu mai fac niciun sondaj, nu mai cheltuiesc niciun ban al partidului pe sondaje. Merg pe stradă cu Firea, cu Băluță, cu Negoiță, cu Hopincă, cu Vigheciu, cu Tuță, cu domnul Ciucă, dacă-și dorește. Merg pe stradă să văd ce spun oamenii. Mi-am fost suficiente sondajele, s-a dus epoca. Merg pe stradă și văd ce spun oamenii. Cred că lumea dorește altceva”, a declarat liderul PSD la .

Marcel Ciolacu a spus și că nu a dorit să se întâlnească cu Cristian Popescu Piedone ci că acesta să se întâlnească au alți primari și cu Gabriela Firea „și să facă un program real pentru București”.

„Nu am cerut o întâlnire cu Piedone, am spus doar să se facă o întâlnire mai amplă. Am făcut o propunere. N-am făcut-o nici cu aroganță, nici jignitor. Domnul Piedone nici nu trebuie să vorbească cu mine, el e primarul Sectorului 5. Eu am spus ca împreună cu ceilalți primari să se vadă cu doamna Gabriela Firea și să facă un program real pentru București. Îl respect pe Piedone pentru cum a gestionat această perioadă. Oricum Gabriela Firea va câștiga și cu Piedone și fără Piedone”, a insistat Ciolacu.

„Oamenii cu viziune să se așeze la masă și să facă echipă pentru București. Bucureștenii nu mai așteaptă marțieni, dușmani imaginari, oamenii așteaptă altceva, nu mai au timp de politicieni care se scuză, de leneși, au nevoie de oameni implicați, oameni care au echipe”, a adăugat el.

„Penala” Clotilde și bărcuțele pe Herăstrău ale lui Nicușor

Marcel Ciolacu a mai supus că, înaintea campaniei electorale, nu mai apar în spațiul public discuții despre „problemele penale” ale Clotildei Armand sau despre „incapacitatea” primarului general, .

„Eu am stat de vorbă cu Daniel Băluţă, cu Robert Negoiţă, cu domnul Ciucu, cu candidaţii. Am constatat un lucru: Bucureştiul are nevoie de un proiect administrativ mai amplu. Se vede cu ochiul liber. De când a început această precampanie nu mai vorbeşte nimeni de doamna Clotilde, de problemele ei penale, de faptul că e mizerie, că a distrus un sector.

Nicuşor Dan a ieşit în această precampanie cu două lucruri fantastice: zece locuri de joacă şi 25 de bărcuţe pe Herăstrău. Astea sunt proiectele finalizate de Nicuşor Dan. (…) Eu am transmis că e cazul să se facă o echipă mai amplă, dacă se doreşte. Eu am făcut o propunere ca de la… eu, preşedintele celui mai mare partid din România, dânsul – preşedintele altui partid, mai mic, din România. Nu am făcut-o nici cu aroganţă, nici jignitor”, a spus Ciolacu