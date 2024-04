Atac dur în Coaliție. Florin Roman: ”Noul PSD e de fapt vechiul PSD”

Florin Roman, care este coordonatorul campaniei partidului pentru alegerile locale, a făcut declarațiile miercuri, la Târgoviște, la evenimentul de lansare a candidaților PNL Dâmbovița pentru alegerile locale.

Florin Roman: ”Noul PSD e de fapt vechiul PSD”

Deputatul PNL și-a asigurat colegii liberali din Dâmbovița de sprijinul structurilor centrale ale Partidului Național Liberal.

„Eu știu că aici vă e greu, dar nu sunteți singuri. Asta le-am zis-o și colegilor din Oltenia, unde, tot așa, PSD-ul face ce a făcut dintotdeauna.

De asta mie îmi place să spun că noul PSD e de fapt vechiul PSD, aceleași metehne, aceleași obiceiuri, aceleași lucruri urâte, amenințări, șantaj, mizerie”, a declarat Florin Roman, citat de Agerpres.

Președintele PNL Dâmbovița, , a anunțat în ianuarie 2024 că rupe alianța cu PSD la nivel județean. Divergențele între partenerii de coaliție au plecat de la alocarea de bani de la bugetul județean către primăriile conduse de primari liberali.

”Acolo unde sunt comuniștii, e sărăcie”

Nu este prima oară când . Săptămâna trecută, în cadrul unui eveniment electoral la Blaj, liberalul a declarat că președintele României „nu poate fi decât de dreapta” și că țara „nu poate fi lăsată în mâna stângii populiste”.

„Îmi pare foarte rău s-o spun, dar parcă am venit, şi nu spun vorbe mari, parcă am venit de undeva la Las Vegas. Vă dau cuvântul meu de onoare, atât de mare este diferenţa între anumite zone şi ceea ce este la noi, şi-o spun cu durere în suflet pentru oamenii de acolo, că sunt tot români.

Nu e vina lor, dar acolo, eu am o vorbă şi cred în vorba asta, acolo unde-s liberalii e dezvoltare, oameni buni! Acolo unde sunt comuniștii, că nu sunt socialiști, e sărăcie cât încape şi nu au alt interes decât să-i ţină pe oameni în sărăcie.

Noi trebuie să adunăm de aici tot, pentru a-i ajuta pe colegii noştri din Oltenia. Tot. În Moldova o să fie o surpriză frumoasă. Până şi moldovenii s-au săturat de roşii şi o să vedeţi că va fi surpriza frumoasă a acestor alegeri.

De asta, vă rog: trebuie să punem preşedintele României. Şi acel preşedinte al României nu poate fi decât de dreapta. Nu putem să lăsăm România în mâna stângii populiste, în mâna unor oameni care au dus ţara de fiecare dată în jos.

Vorba unui clasic în viaţă: ‘cu stânga nici cruce nu-ţi faci’. Şi mai trebuie să mergem apoi în iarnă, să avem şi guvern”, a declarat deputatul PNL de Alba.